iPhone 16 получит рекордное количество нейроядер для работы генеративного ИИ в iOS 18

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iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X — 2-ядерный нейронный движок;

iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — 8-ядерный нейронный движок;

iPhone 11 — 8-ядерный нейронный движок;

iPhone 12 — 16-ядерный нейронный движок;

iPhone 13 — 16-ядерный нейронный движок;

iPhone 14 — 16-ядерный нейронный движок;

iPhone 15 — 16-ядерный нейронный движок.

Тайваньское отраслевое издание Economic Daily News сообщает, что будущие чипы Apple A18 и M4 для новых моделей iPhone и Mac получат обновленный движок Neural Engine со «значительно» большим количеством ядер.Прокачанный Neural Engine повысит производительность в задачах, связанных с ИИ и машинным обучением. Вероятно, это связано с функциями генеративного искусственного интеллекта в iOS 18, разработку которых уже подтвердил Тим Кук.Вот как менялся Neural Engine в iPhone:На протяжении многих лет Apple по-прежнему улучшала производительность Neural Engine, даже несмотря на то, что в последние годы количество ядер не менялось. Например, Apple заявляет, что Neural Engine в чипе A17 Pro на iPhone 15 Pro работает в 2 раза быстрые по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro.Ожидается, что Apple представит iOS 18 на ежегодной конференции разработчиков WWDC в июне, чипы серии A18 дебютируют в моделях iPhone 16 в сентябре, а первые устройства на M4 выйдут не раньше 2025 года.