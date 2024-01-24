iPhone 16 Pro Max получит революционную для смартфонов камеру

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Авторитетный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station поделился в Weibo информацией о самом важном изменении в iPhone 16 Pro Max.Источник утверждает, что будущий суперфлагман получит более крупный сенсор основной камеры — Sony IMX903 с разрешением 48 Мп, многоуровневой конструкцией линз и 14-битным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) c системой двойного преобразования коэффициента усиления (DCG). В совокупности эти характеристики обеспечат повышенный динамический диапазон, снижение уровня шума и более качественную съёмку.Сенсор в ‌‌iPhone 16 Pro‌‌ Max будет на 12% больше, чем в iPhone 15 Pro Max (1/1,14 дюйма против 1/1,28 дюйма). Это существенно улучшит возможности фотосъемки при слабом освещении.Ожидается, что Apple представит линейку iPhone 16 в сентябре.