iPhone 16 Pro Max проверили на прочность. Apple опять смогла удивить

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Американский блогер Зак Нильсен раздобыл iPhone 16 Pro Max и провёл свою фирменную серию тестов на прочность. Результатом он поделился на своём YouTube-канале JerryRigEverything.Поскольку Apple всячески акцентирует внимание в смартфонах серии 16 на новой кнопке захвата, Зак решил начать именно с неё. Для этого он попытался её поцарапать специальными инструментами. Первые повреждение появились на 7 уровне по шкале Мооса, подтверждая использование сапфира. К слову, сапфир оказался довольно прочным, хотя он уступает аналогичному минералу, который используется в швейцарских часах.В остальном iPhone 16 Pro Max — такой же iPhone из титана и стекла, как и прошлогодняя модель. Титановый каркас царапается так же, как анодированный алюминий.Кроме того, iPhone 16 Pro Max успешно прошёл тест на сгибаемость. У него даже не треснула задняя панель, как это было с iPhone 15 Pro Max в прошлом году.