iPhone 16 Pro оказался мощнее MacBook Pro на M-чипе

Фархад
iPhone

В базе Geekbench появились обновлённые результаты тестов производительности iPhone 16 Pro. В этот раз они не такие разочаровывающие, какими были изначально.

Похоже, разработчики Geekbench оптимизировали утилиту для новых чипов A18 Pro. Сегодняшний результат iPhone 16 Pro составил 3429 баллов в одноядерном и 8790 баллов в многоядерном тестах. Это примерно на 15–20 % быстрее, чем прошлогодний A17 Pro в iPhone 15 Pro, и на 30–35 % быстрее чипа A16 Bionic в iPhone 15.

a18 pr

Самое интересное, что чип A18 Pro фактически обогнал на 5% первый чип Apple Silicon  M1, который дебютировал в MacBook Air и MacBook Pro в 2020 году. Очевидно, что тест есть тест — его не стоит расценивать как показатель реальной производительности.

Жаль, что Apple так и не придумала, что можно сделать с этой мощностью, кроме ААА-игр. Компания вполне могла реализовать аналог режима Samsung DeX, но, скорее всего, мы это увидим в iOS 20.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1831
tellurian
но, скорее всего, мы это увидим в iOS 20.(с)
Или никогда 😅
Сегодня в 11:42
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