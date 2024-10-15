iPhone 16 Pro — всего лишь разминка. Apple готовит суперфлагманский iPhone с 2-нм чипом и 12 ГБ оперативки

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Совсем недавно Apple выпустила линейку iPhone 16, в которой впервые за долгое время увеличила объём оперативной памяти до 8 ГБ. Всё — ради работы функций Apple Intelligence. Однако компания не планирует на этом останавливаться: уже в следующем году нас побалуют 12 ГБ ОЗУ, а в 2026 мы получим суперфлагман с первым в мире 2-нм чипом.По данным китайского инсайдера под ником Phone Chip Expert, к релизу iPhone 18 с чипом A20 Apple перейдёт с компоновки InFo (Integrated Fan-Out) на WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Новая компоновка обеспечивает большую гибкость в размещении различных типов чипов, таких как CPU, GPU, DRAM и чипы AI/ML.Ранее аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо также говорил о том, что модели iPhone 17 Pro получат 12 ГБ оперативной памяти. Вполне вероятно, что Apple сделает такой объём новым стандартом для всей серии iPhone 18.Напомним, что TSMC планирует запустить тестовое производство первых в мире 2-нм чипов до конца 2024 года, а уже в следующем году мы можем увидеть первые процессоры Apple Silicon M, построенные по этому техпроцессу.