iPhone 16 вдохновил realme на создание новой кнопки

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Наверняка вы уже знаете, что самым заметным нововведением в серии iPhone 16 стала новая кнопка управления камерой. Сразу после анонса несколько китайских компаний заявили, что планируют создать свои кнопки для будущих флагманов, но дальше всех зашла realme. Вице-президент и директор по маркетингу бренда Чейз Сюй показал на видео неизвестный смартфон realme с кнопкой из iPhone 16.В коротком ролике Чейз Сюй рассказывает, что кнопка позволяет мгновенно запустить камеру, а затем управлять зумом и другими элементами съёмки. В целом концепция выглядит так же, как на iPhone, но иногда подлагивает.Босс realme добавил, что новая кнопка использует ту же технологию, что и клавиша управления камерой в iPhone 16. К разочарованию фанатов — это не долгожданный флагман realme GT7 Pro. Возможно, мы узнаем о новом камерофоне бренда в ближайшие месяцы.