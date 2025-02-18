iPhone 17 Air показали со всех сторон

Инсайдер показал изображения самого тонкого смартфона Apple и огорчил фанатов базовых версий.
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Ютубер Джон Проссер выложил рендеры iPhone 17 Air с «пикселеобразным» модулем камеры. По словам инсайдера, сенсор будет всего один, но по возможностям он превзойдет iPhone SE 4, релиз которого ожидается совсем скоро. На это, в том числе, намекает разница в ценнике — $1300 против $500, как полагает автор.
Также сообщается, что базовый iPhone 17 сохранит прежнюю компоновку камер — без горизонтальной подложки, как в моделях Air и Pro.
Ранее Проссер показал изображения будущих iPhone 17 Pro, дизайн которых кардинально отличается от текущих флагманов Apple.