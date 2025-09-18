iPhone 17 Pro и iPhone Air уродуют фото

Артем
stjsrtjsrtjystyj.png

Apple признала баг и обещала все исправить.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Генри Кейси из CNN Underscored обнаружил крайне неприятный баг камеры iPhone 17 Pro и iPhone Air. Будучи на концерте, обзорщик фотографировал артиста на фоне светодиодных экранов. Когда пришло время оценить результаты съемки, он заметил, что каждое десятое фото испорчено артефактами — в кадре заметны крупны черные квадраты и белые линии.

чпаьчпрьпчрьпрь.png

По словам Apple, проблема связана с попаданием крайне яркого света в объектив камеры, при этом искажения снимков случается крайне редко. «Купертиновцы» обещали исправить баг в ближайшее время.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
«Звезда шоу»: первые впечатления от iPhone 17
Первые впечатления от iPhone Air: странное устройство за еще более странные деньги
СМИ и блогеры назвали главные преимущества iPhone 17 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Выгоднее не бывает: iPhone 16 рухнул в цене перед выходом новой модели
Умный апгрейд: обзор беспроводного пылесоса Dreame Z20 Essential
5 причин, почему вам нужен обновленный HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии