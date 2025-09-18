iPhone 17 Pro и iPhone Air уродуют фото





Apple признала баг и обещала все исправить.

Генри Кейси из CNN Underscored обнаружил крайне неприятный баг камеры iPhone 17 Pro и iPhone Air. Будучи на концерте, обзорщик фотографировал артиста на фоне светодиодных экранов. Когда пришло время оценить результаты съемки, он заметил, что каждое десятое фото испорчено артефактами — в кадре заметны крупны черные квадраты и белые линии.По словам Apple, проблема связана с попаданием крайне яркого света в объектив камеры, при этом искажения снимков случается крайне редко. «Купертиновцы» обещали исправить баг в ближайшее время.