iPhone 17 Pro станет прорывом в области съемки видео

Apple хочет оставить видеокамеры в прошлом.
«В прошлые годы Apple уделяла больше внимания возможностям фотосъемки. В этом — усовершенствованию системы видеозаписи. Одна из целей линейки iPhone к 2025 году — заставить сообщество видеоблогеров и других создателей видео отойти от автономных камер и использовать iPhone для еще большей части своей работы. Ожидайте, что Apple будет более активно, чем когда-либо, рекламировать возможности видеосъемки, когда новые iPhone дебютируют в сентябре», — предупредил Гурман.
Какие именно улучшения планирует провести Apple, журналист не уточняет.
Презентация iPhone 17 традиционно ожидается в сентябре этого года.
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