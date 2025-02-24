iPhone 17 Pro станет прорывом в области съемки видео





Apple хочет оставить видеокамеры в прошлом. Apple хочет оставить видеокамеры в прошлом. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«В прошлые годы Apple уделяла больше внимания возможностям фотосъемки. В этом — усовершенствованию системы видеозаписи. Одна из целей линейки iPhone к 2025 году — заставить сообщество видеоблогеров и других создателей видео отойти от автономных камер и использовать iPhone для еще большей части своей работы. Ожидайте, что Apple будет более активно, чем когда-либо, рекламировать возможности видеосъемки, когда новые iPhone дебютируют в сентябре», — предупредил Гурман.

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Как сообщил Марк Гурман из Bloomberg, в этом году Apple сделает ставку на продвинутые возможности видеосъемки в iPhone 17 Pro. Компания хочет, чтобы смартфон заменил полноценную видеокамеру.Какие именно улучшения планирует провести Apple, журналист не уточняет.Презентация iPhone 17 традиционно ожидается в сентябре этого года.