iPhone 17 Pro станет прорывом в области съемки видео

Артем
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Apple хочет оставить видеокамеры в прошлом.

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Как сообщил Марк Гурман из Bloomberg, в этом году Apple сделает ставку на продвинутые возможности видеосъемки в iPhone 17 Pro. Компания хочет, чтобы смартфон заменил полноценную видеокамеру.

«В прошлые годы Apple уделяла больше внимания возможностям фотосъемки. В этом — усовершенствованию системы видеозаписи. Одна из целей линейки iPhone к 2025 году — заставить сообщество видеоблогеров и других создателей видео отойти от автономных камер и использовать iPhone для еще большей части своей работы. Ожидайте, что Apple будет более активно, чем когда-либо, рекламировать возможности видеосъемки, когда новые iPhone дебютируют в сентябре», — предупредил Гурман.

Какие именно улучшения планирует провести Apple, журналист не уточняет. 

Презентация iPhone 17 традиционно ожидается в сентябре этого года.
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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

kardigan
+3915
kardigan
Ага, кино будут всё теперь на айфоны снимать. А то всякие там Спилберги все студии захламили своими тоннами съёмочного хлама, мути наводят😀
час назад в 09:10
#
+382
d’Autriche kardigan
Так уже кто-то снимал же
50 минут назад
#
+48
Изобретатель
Кто то писал, что в айфонах остров камер расти не будет, но ведь растет 😀
час назад в 09:48
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