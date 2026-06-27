iPhone 18 получит странный апгрейд, который не ждал никто

Нестандартный шаг продиктован жесткими требованиями современных технологий.Будущие доступные смартфоны от Apple получат неожиданное техническое решение, которое редко встретишь среди современных гаджетов. Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо выяснил, что базовый iPhone 18, а также его компактный и доступный собрат iPhone 18e получат специфический объем «оперативки» — 9 ГБ.Причиной для точечного апгрейда стало желание разработчиков полноценно внедрить в стартовые смартфоны Apple Intelligence и SiriAI, для которых текущих 8 ГБ оперативной памяти попросту будет не хватать. Так, топовые конфигурации сохранят за собой статус безоговорочных лидеров для самых тяжелых цифровых задач.