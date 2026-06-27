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iPhone 18 получит странный апгрейд, который не ждал никто
Фото: Macrumors
Нестандартный шаг продиктован жесткими требованиями современных технологий.
Будущие доступные смартфоны от Apple получат неожиданное техническое решение, которое редко встретишь среди современных гаджетов. Авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо выяснил, что базовый iPhone 18, а также его компактный и доступный собрат iPhone 18e получат специфический объем «оперативки» — 9 ГБ.
Причиной для точечного апгрейда стало желание разработчиков полноценно внедрить в стартовые смартфоны Apple Intelligence и SiriAI, для которых текущих 8 ГБ оперативной памяти попросту будет не хватать. Так, топовые конфигурации сохранят за собой статус безоговорочных лидеров для самых тяжелых цифровых задач.
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Комментарии ()
+39
Я просто перешёл на 2 телефона. Второй — Самсунг. Перед ним перепробовал почти все топовые андроиды за 2 года (OnePlus, Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo, Google etc). Только Sony и редкие китайцы, типа Meizu остались без внимания. Топовые Самсы (S Galaxy) всё же the best. One UI это, пожалуй, лучший экспириенс, который можно получить от мобильной платформы. Однозначно лучше, чем iOS, на котором, кстати, я с 2007 года. Особенно заметен прогресс One UI в последние два года. Пока Apple игрался в стекляшки, Самс сотворил чудо в плане юзабилити. Ничего практичней, быстрей и удобней никто из производителей не предлагает. По энергосбережению я просто снимаю шляпу. Каждый новый серьезный апдейт только добавляет ко времени автономной работы. На второе и третье места я бы поставил топовые OnePlus (на Oxygen) и Pixel. Но там свои нюансы.
часов назад в 21:43
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