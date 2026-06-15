iPhone 18 Pro получит неприятный минус прошлых моделей
Похоже, Apple уже определилась с материалами для линейки iPhone 18 Pro.
По данным авторитетного инсайдера Fixed Focus Digital, компания решила пойти прежним путем и вновь использовать в алюминиевый сплав вместо титана, который применялся в прошлом поколении.
Смена материала корпуса в iPhone 17 Pro в свое время вызвала немало споров. С одной стороны, купертиновцы добились идеального охлаждения за счет алюминиевого сплава. При этом тесты на прочность также доказали, что конструктивно такие корпуса очень надежны.
С другой, будущие владельцы новинок могут столкнуться с уже известной проблемой — устройство легко поцарапать, а потертости краски возникают быстрее, чем на рамке и блоке камер из титана. Кроме того, в сети всплывали жалобы на выцветшие панели.
Напомним, что линейка iPhone 18 Pro ожидается в четырех расцветках: темная вишня, светло-синем, темно-сером и серебристом. Презентация iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года.
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