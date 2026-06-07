iPhone 18 Pro впервые показали на фото: новые цвета корпусов подтверждены утечкой

В сети появились первые фотографии корпусов iPhone 18 Pro, подтверждающие цветовую гамму новой линейки. Снимки опубликовал пользователь X под ником LusiRoy8
— он выложил изображения корпусов чёрного, голубого и тёмно-вишнёвого цветов, при этом серебристый вариант на фото отсутствует. Ранее известный инсайдер Сонни Диксон уже показывал
макеты iPhone 18 Pro именно в этих четырёх цветах, а свежая утечка подтверждает его информацию.
Судя по изображениям, дизайн iPhone 18 Pro почти не изменится по сравнению с iPhone 17 Pro: те же плоские грани корпуса и знакомое расположение камер. Apple явно делает ставку на эволюционный подход, концентрируясь на развитии начинки. Основные новшества будут скрыты внутри: ожидается 2-нанометровый чип A20 Pro с приростом производительности до 15% и энергоэффективности до 30%, а также камера с механической переменной диафрагмой для более точного контроля глубины резкости. Кроме того, по слухам, вырез Dynamic Island уменьшат примерно на 35%, сделав его более узким с прежней высотой.
Новый цвет Dark Cherry (тёмная вишня) описывается как глубокий оттенок на стыке бордового, кофейного и тёмно-пурпурного, он придёт на смену прошлогоднему хиту Cosmic Orange. Голубой (Light Blue) выглядит как нежный, пастельный оттенок, близкий к небесно-голубому, а «чёрный», судя по всему, будет глубоким тёмно-серым и заменит синий из предыдущей линейки. Серебристый останется в гамме как классический, нейтральный вариант.
Осенняя линейка смартфонов Apple в этом году, по слухам
, будет состоять из трёх устройств: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold (или Ultra). Следующей весной (предположительно в марте или апреле) может выйти ещё три модели: iPhone 18, более доступный iPhone 18e и второе поколение iPhone Air.