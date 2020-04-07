



Британское издание Mirror рассказало очередную счастливую историю спасения смартфона Apple. На этот раз повезло женщине, которая уронила в Темзу свой новенький iPhone 8.



В начале февраля 29-летняя британка кормила плавающих по Темзе лебедей и случайно выронила в воду смартфон, лежавший в её кармане. Она попыталась залезть в реку, чтобы найти и вытащить устройство, но не стала рисковать, поскольку глубина в том месте была слишком большой. Со смартфоном пропало несколько тысяч фотографий, которые она по какой-то причине не синхронизировала с облаком.







Спустя два месяца женщина и её друг гуляли по Стайнс-апон-Темза и увидели, что на берегу лежит тот самый айфон. Всё это время он, вероятно, провёл в воде, но влагозащита не подвела — после зарядки устройство включилось и всё ещё исправно работает. Даже внешне он никак не пострадал.



Mirror вспоминает похожий случай. В июне 2018 года некая Эрика Беннетт уронила iPhone в реку Эдисто. Спустя 15 месяцев его достал со дна ютубер, который занимается глубоководным плаванием в поисках сокровищ. Как ни странно, смартфон сохранил работоспособность, хотя весь его корпус разъела чёрная ржавчина.







