«iPhone — это прекрасное изобретение»: пресс-секретарь президента РФ похвалил Apple

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» и рассказал, каким смартфоном он пользуется. Он не стал одним из 308 счастливых обладателей Fplus R570E на базе «Авроры», а продолжает пользоваться техникой американской компании Apple.
«Кто-то в администрации президента пользуется iPhone, кто-то уже отказался. Я еще пользуюсь iPhone. Согласитесь, что iPhone — это прекрасное изобретение. И операционная система iOS — это то, что мы пока не смогли сделать у себя».
При этом Песков предупредил об опасностях, которым подвержены обладатели айфонов (в том числе он сам):
«Но мы должны при этом помнить, это система совершенная для них, но не для нас, потому она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных».Какая у него модель iPhone, Песков не уточнил.
В декабре 2013 года в Москве состоялась презентация YotaPhone, на которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал сакраментальное: «Короче, Apple напрягся». Apple может уже расслабиться, гаджеты этой компании по-прежнему очень популярны в России, несмотря на напряжённые отношения между нашей страной и США.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides