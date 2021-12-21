



Недавно компания Apple выпустила обновление iOS 15.2, чуть позже бета-версию iOS 15.3 и уже разрабатывает iOS 16. Обычно с каждым выпуском крупных апдейтов iOS и iPadOS отсекается часть старых устройств — их невозможно обновить из-за программных и аппаратных ограничений.



Французский сайт iPhonesoft со ссылкой на «знающих людей» опубликовал перечень устройств Apple, которые будет невозможно обновить до iOS 16 и iPadOS 16. Они навечно останутся с предыдущими версиями этих операционных систем.





В список несовместимых с iOS 16 смартфонов войдут iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первая модель iPhone SE.

В список несовместимых с iPadOS 16 планшетов войдут iPad mini 4, iPad Air 2, iPad пятого поколения и модели iPad Pro образца 2015 года.

Ранее сайт iPhonesoft корректно предсказал, какие модели не получат поддержку iOS 13, а затем и iOS 14. В прошлом году он ошибся, когда сообщил, что iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первую модель iPhone SE нельзя будет обновить до iOS 15 (эти модели в итоге получили обновление).Скорее всего, Apple представит iOS 16 и iPadOS 16 на конференции WWDC 2022 в начале следующего лета, и тогда же будут выпущены первые бета-версии этих обновлений. Официальный релиз, вероятно, состоится осенью 2022 года.





