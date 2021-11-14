Поставщик Apple в производственной цепочке смартфонов Foxconn сообщил, что нехватка процессоров будет наблюдаться минимум до второй половины следующего года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Apple испытывает нехватку процессоров последние несколько кварталов, однако на ее экономике это начало существенно сказываться только в последнем. Нехватка компонентов и производственные ограничения из-за пандемии привели к тому, что iPhone, iPad, Apple Watch и Mac стали менее доступными.

В прошлом квартале дефицит комплектующих привел к убытку в $6 млрд. Компания ожидает, что последствия будут еще более значительными в период новогодних праздников и после них.

Foxconn — крупнейший сборщик iPhone, iPad, MacBook, iPod. Некоторые отчеты указывают на то, что производство наращивается, и тем не менее показатели все еще далеки от нормального уровня.

В частности, из-за этого пользователи дольше обычного ждут заказы. Apple рекомендует оформлять их заранее, чтобы получить к нужному сроку. Так было с новыми моделями MacBook Pro. Первые партии раскупили в течение трех часов, и теперь сроки отгрузки варьируются от месяца до двух.





