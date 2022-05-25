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iPhone предотвратил изнасилование. Все благодаря специальному режиму

Денис
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Жительница штата Вирджинии, США Келли Уорст рассказала, как она предотвратила попытку изнасилования с помощью экстренного вызова SOS на iPhone. Об этом сообщает AppleInsider. 

«Эта история всегда будет со мной, теперь я чувствую себя скорее выжившей, чем жертвой», — говорит девушка. В ночь 19 декабря 2019 года после вечеринки с друзьями к ней подошел мужчина. Она собиралась сесть в машину. Тот говорил, что ему нужна помощь, потому что он потерял свой телефон, он убедил ее помочь найти устройство.

«Он говорил, что у него будут проблемы, если он не доберется до нужной точки», — сказала девушка. — «Мне просто было жаль мужчину, я хотела помочь ему. Он также сказал мне, что служит в армии, я почувствовала себя в безопасности». 

Девушка вышла из машины. В этот момент мужчина схватил ее и зажал рот. Он также пригрозил ей ножом на случай, если она будет сопротивляться. 
Помог ей только iPhone.  «У меня был телефон в правой руке, поэтому я активировала функцию SOS, удерживая боковую кнопку и кнопку питания, а затем проводя пальцем по экрану. В один момент служба 911 могла слышать все, что происходит на месте».

Пока диспетчер службы спасения слушал ее разговор, Ворст говорила такие вещи, как, например, что она не хочет приближаться к океану. Эти данные помогли полиции найти ее и предотвратить преступление. Судебное разбирательство длилось три года. В итоге нападавший был приговорен к тюремному заключению. 

Функция экстренного вызова службы спасения появилась в Apple Watch в 2016 году, а затем на iPhone в iOS 11 в 2017 году.  
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Комментарии

AleX_another
+587
AleX_another
Джобс — икона, Эппл — культ.Обновиться не забудь;)
час назад в 20:12
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+147
idpro
У нас все равно не работает. Тут как то пытался перезагрузить телефон с отключившимся экраном и вызвал службу спасения. Никто не приехал))
54 минуты назад
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