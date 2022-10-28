iPhone

iPhone превратили в старый ноутбук Apple. Выглядит очень странно

Александр


Тиктокер skipperfilms продемонстрировал превращение смартфона Apple в старую модель ноутбука iBook G3. Для этого он создал чехол с ручкой и встроенной клавиатурой.

Чтобы iPhone не выпадал из чехла, внутри размещён магнит, который крепится к корпусу устройства по принципу MagSafe. Клавиатура питается от аккумулятора и подключена через Bluetooth.



Пользоваться таким изобретением вряд ли будет комфортно, ведь у большинства мобильных приложений портретная ориентация интерфейса, а здесь экран постоянно размещён ландшафтно. Кроме того, смартфон не оптимизирован под использование с физической клавиатурой, он рассчитан на взаимодействие с сенсорной клавиатурой.
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Комментарии

Влад Соло
+533
Влад Соло
Зачем, а самое главное н.....!?
час назад в 09:27
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kardigan
+2846
kardigan Влад Соло
Согласен! Не понимаю нафига нужен это др…. Ч … что за извращенская ностальгия по хламу?
48 минут назад
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