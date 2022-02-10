В январе текущего года Apple выступила с неутешительным для себя объявлением — iOS 15 устанавливают гораздо менее охотно, чем iOS 14. К декабрю 2020 года 81% моделей, выпущенных за предыдущие четыре года, работали под управлением iOS 14, которая была выпущена всего двумя месяцами ранее. В случае с iOS 15 она установлена только на 63% совместимых девайсов.
Это странно, потому что в iOS 15 мало ошибок относительно ее предшественниц, написало издание Apple Insider. У компании есть версия. Это может быть связано с рядом изменений, которые непривычны для пользователей iPhone. Например, в Safari адресная строка теперь расположена снизу, а не сверху. Это можно поменять, и тем не менее, подобные нововведения вызывают стресс у пользователей.
Отсюда следует на первый взгляд странный вывод: обновления, меняющие пользовательский опыт, бесят пользователей Apple и отталкивают их от продукции компании. Это идет вразрез с общепринятой претензией к Apple эпохи Тима Кука, что компания не добавляет в устройства инновации, стагнирует и пользуется авторитетом, созданным еще при Стиве Джобсе.
И тем не менее, цифры говорят, что Apple все делает правильно.
Как Apple игнорирует тренды
Самый банальный пример — дизайн смартфонов. В 2017 году вышел iPhone X с легендарной челкой. С того момента с внешней стороны смартфоны apple притерпели единственное незначительное изменение — уменьшение того самого выреза. Android-смартфоны же за это время опробовали ту же «челку», каплевидный вырез, О-образный и выдвижную фронтальную камеру. Например, Xiaomi и Honor опробовали все перечисленные решения.Логика следующая: пользователям нравится это дизайнерское решение (о чем говорит статистика продаж смартфонов Apple), соответственно меняться без необходимости нет смысла. А появится она, когда владельцам iPhone X и более поздних моделей понадобится обновлять смартфон, и апгрейд должен быть таким, чтобы пользовательский опыт не изменил, а дополнил.
Этим же объясняется и более позднее появление новых возможностей относительно Android-смартфонов. Ночной режим камеры, виджеты в операционной системе, беспроводная зарядка — все эти возможности появились в iPhone позже, чем у конкурентов.
Компании важно увидеть реакцию аудитории, а затем решить, добавлять их в свои устройства или нет. Аналогичным образом она поступает с гарнитурой смешанной реальности — компания следит за конкурентами, среди которых Meta и Microsoft, чтобы выйти на рынок уже с учетом их ошибок, а не экспериментировать самой.
Что бывает, когда Apple принимает радикальные решения
Ярчайший пример того, что пользователи устройств Apple не любят изменения, — iOS 7, а также iPhone 6 и 6 Plus. В 2014 году компания радикально обновила операционную систему, отказавшись от дизайн-кода «скевоморфизма» в пользу более минималистичного, а также выпустила смартфоны с нетипичными для айфона размерами.
iPhone 6 продавался лучше, чем 5S и 5. И тем не менее, по сети расходились шутки о том, что смартфоны Apple скоро вырастут до размера телевизоров. Только важно: на тот момент было ясно, что подход компании о том, что смартфоном должно быть удобно управлять одной рукой, переставал быть актуальным. Диагонали Android-смартфонов росли, количество контента, потребляемого с экранов мобильных устройств, увеличивалось, и у нее просто не было выбора.
2014-й был единственным годом, когда Apple прибегала к настолько радикальным изменениям в смартфонах. iOS вообще визуально не менялась с 2014 года. Время показало, что Apple поступала правильно — как только в операционной системе появились изменения, она сразу стала менее привлекательной для пользователей.
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Устанавливали iOS15 реже в после выхода только потому, так как была информация о том, что Apple позволит не спешить с обновлением и будет подписывать обе версии. А это отражается и на ПО, которое пилят. Потом информация была обновлена и оказалось, что просто само обновление будет происходить по другому принципу.
Про Сафари тоже глупо. Еще на момент бета-тестирования все менялось каждый раз. И был добавлен переключатель для интерфейса.
А разве кто-то смог сделать полный аналог Face ID??? А разве Денис не знает, что без выреза некуда воткнуть все датчики. Может именно поэтому есть вырез до сих пор?
Бред, это просто необходимость.
Бред! Всегда была функци опустить экран для управления одной рукой.
Короче!
Редакция. Ну купите вы Денису айфон! Заставьте почитать историю бренда. А то он даже не знает, что виджеты у Apple появились задолго до возникновения андроида.