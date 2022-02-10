В январе текущего года Apple выступила с неутешительным для себя объявлением — iOS 15 устанавливают гораздо менее охотно, чем iOS 14. К декабрю 2020 года 81% моделей, выпущенных за предыдущие четыре года, работали под управлением iOS 14, которая была выпущена всего двумя месяцами ранее. В случае с iOS 15 она установлена только на 63% совместимых девайсов.

Это странно, потому что в iOS 15 мало ошибок относительно ее предшественниц, написало издание Apple Insider. У компании есть версия. Это может быть связано с рядом изменений, которые непривычны для пользователей iPhone. Например, в Safari адресная строка теперь расположена снизу, а не сверху. Это можно поменять, и тем не менее, подобные нововведения вызывают стресс у пользователей.

Отсюда следует на первый взгляд странный вывод: обновления, меняющие пользовательский опыт, бесят пользователей Apple и отталкивают их от продукции компании. Это идет вразрез с общепринятой претензией к Apple эпохи Тима Кука, что компания не добавляет в устройства инновации, стагнирует и пользуется авторитетом, созданным еще при Стиве Джобсе.

И тем не менее, цифры говорят, что Apple все делает правильно.

Как Apple игнорирует тренды

Самый банальный пример — дизайн смартфонов. В 2017 году вышел iPhone X с легендарной челкой. С того момента с внешней стороны смартфоны apple притерпели единственное незначительное изменение — уменьшение того самого выреза. Android-смартфоны же за это время опробовали ту же «челку», каплевидный вырез, О-образный и выдвижную фронтальную камеру. Например, Xiaomi и Honor опробовали все перечисленные решения.

Логика следующая: пользователям нравится это дизайнерское решение (о чем говорит статистика продаж смартфонов Apple), соответственно меняться без необходимости нет смысла. А появится она, когда владельцам iPhone X и более поздних моделей понадобится обновлять смартфон, и апгрейд должен быть таким, чтобы пользовательский опыт не изменил, а дополнил.

Этим же объясняется и более позднее появление новых возможностей относительно Android-смартфонов. Ночной режим камеры, виджеты в операционной системе, беспроводная зарядка — все эти возможности появились в iPhone позже, чем у конкурентов.

Компании важно увидеть реакцию аудитории, а затем решить, добавлять их в свои устройства или нет. Аналогичным образом она поступает с гарнитурой смешанной реальности — компания следит за конкурентами, среди которых Meta и Microsoft, чтобы выйти на рынок уже с учетом их ошибок, а не экспериментировать самой.

Что бывает, когда Apple принимает радикальные решения

Ярчайший пример того, что пользователи устройств Apple не любят изменения, — iOS 7, а также iPhone 6 и 6 Plus. В 2014 году компания радикально обновила операционную систему, отказавшись от дизайн-кода «скевоморфизма» в пользу более минималистичного, а также выпустила смартфоны с нетипичными для айфона размерами.

iPhone 6 продавался лучше, чем 5S и 5. И тем не менее, по сети расходились шутки о том, что смартфоны Apple скоро вырастут до размера телевизоров. Только важно: на тот момент было ясно, что подход компании о том, что смартфоном должно быть удобно управлять одной рукой, переставал быть актуальным. Диагонали Android-смартфонов росли, количество контента, потребляемого с экранов мобильных устройств, увеличивалось, и у нее просто не было выбора.

2014-й был единственным годом, когда Apple прибегала к настолько радикальным изменениям в смартфонах. iOS вообще визуально не менялась с 2014 года. Время показало, что Apple поступала правильно — как только в операционной системе появились изменения, она сразу стала менее привлекательной для пользователей.





