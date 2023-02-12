Идеальное решение на переходный период: iPhone с двумя портами — Type-C и Lightning

Александр



Компания Apple не спешит переводить свои смартфоны на USB Type-C, хотя и установила эти порты в iPad, MacBook и Mac mini. Один из энтузиастов ранее создал кастомную версию iPhone X, в которой порт Lightning был заменен на Type-C, а теперь другой инженер зашёл ещё дальше — и собрал двухпортовую версию iPhone.

Разъём Type-C в этом аппарате соседствует с Lightning. Многим это решение покажется сомнительным, но оно было бы идеальным для переходного периода: хочешь — используй старый Lightning, а хочешь — наслаждайся гораздо более универсальным USB Type-C.



На самом деле мысль создать подобную модификацию не такая и дурная. Два порта — это в два раза больше возможностей, ведь можно, к примеру, заряжать смартфон и слушать музыку в проводных наушниках или подключить одновременно внешний накопитель и геймпад. Android-смартфоны с двумя USB-портами существуют, это в основном игровые модели, которые питаются через один порт, а через другой отдают энергию на вентилятор. Такое решение позволяет избежать чрезмерной нагрузки на аккумулятор и эффективно отводить тепло от корпуса.

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Комментарии

tellurian
+5024
tellurian
Интересно как ПО понимает это.?
час назад в 14:06
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