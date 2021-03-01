Аналитик Минг-Чи Куо поделился свежей подборкой слухов о нескольких ещё не выпущенных устройствах Apple. Он неоднократно давал прогнозы, которые впоследствии сбывались, поэтому к этой утечке стоит отнестись с вниманием.
iPhone SE Plus, вопреки более ранним слухам, в этом году не выйдет. Выпуск новой недорогой модели из этой серии компания Apple отложила на 2022 год, причём изменений будет немного — лишь новый процессор со встроенным 5G-модемом.
Все устройства линейки iPhone 13 или 12s, которые будут выпущены в этом году, получат уменьшенную «чёлку», увеличенную ёмкость аккумулятора и матричную стабилизацию камеры. Apple не станет убирать разъём Lightning или менять на USB Type-C. В Pro-моделях будут установлены OLED-матрицы с частотой обновления 120 Гц, а в камерах будет датчик LiDAR для работы с дополненной реальностью и более качественной съёмки.
В 2022 году Apple впервые выпустит узкорамочные смартфоны без «чёлки». Фронтальная камера будет встроена в небольшой вырез в верхней части экрана (как у многих Android-смартфонов). Оставит ли Apple сканер лиц Face ID или заменит его на другое решение (например, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев), пока неизвестно.
В 2023 году Apple планирует выпустить складной смартфон, но это не точно. Этим планам могут помешать проблемы с поставкой ключевых компонентов. Вероятно, у компании уже есть прототип такого устройства, но он недостаточно надёжен и совершенен, поэтому пока не готов к массовому производству.
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Я за оба варианта.