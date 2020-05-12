Новый iPhone SE оснащен мощнейшим процессором A13 Bionic, но, несмотря на это смартфон поставляется в комплекте с устаревшим зарядным устройством на 5 Вт. Комплектный адаптер — это первый аксессуар, который необходимо заменить. К сожалению быстрый зарядник от Apple на 18 Вт не даст ощутимого прироста в скорости заряда.Сайт PhoneArena протестировал iPhone SE 2020 и поделился результатами. Чтобы полностью зарядить смартфон комплектным адаптером потребуется два с половиной часа. Напомним, емкость батареи новинки составляет всего 1 821 мАч. Полчаса зарядки даст владельцам гаджета только 28%.Что касается быстрого адаптера на 18 Вт от Apple, этот аксессуар способен ускорить процесс заряда iPhone SE 2020 всего на полчаса. По словам сайта PhoneArena, новые SE — одни из худших смартфонов в 2020 году с точки зрения автономной работы, пользователям может потребоваться подзарядка в течение дня чаще, чем владельцам других устройств.К примеру, realme X2 Pro с аккумулятором ёмкостью на 4 000 мАч можно зарядить от 0 до 100 процентов всего за 35 минут, а на полноценную зарядку флагмана Huawei P40 Pro с батареей на 4 200 мАч уйдет чуть более часа.