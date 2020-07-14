В 2020 году Apple наконец выпустила второе поколение iPhone SE. Только восторгов оказалось меньше, чем было по отношению к iPhone SE 2016 года. Тот дизайн был легендарен, а этот перестал быть актуальным из-за трендов времени.

Впрочем, как минимум одной категории пользователей он понравится. Для них это, возможно, лучший выбор.

Характеристики:

Программное обеспечение: iOS 13

Экран: диагональ IPS, 4,7 дюйма, HD

Процессор: A13 Bionic

Графика: Apple GPU (4 ядра)

Оперативная память: 3 Гбайт

Накопитель: 64 Гбайт, 128 Гбайт, 256 Гбайт

Поддержка карт памяти: нет

Связь: nano-SIM

Беспроводные подключения: Wi-Fi b/g/n/ac, MIMO, 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0, NFC

Основная камера: 12 Мпикс, f/1.8

Фронтальная камера: 7 Мпикс, f/2.2

Звук: два динамика

Разъемы: Lightning

Безопасность: наружный сканер отпечатка пальца

Аккумулятор: 1821 мАч

Размеры: 138.4 х 67.3 х 7.3 мм

Вес: 148 г

Корпус с рамкой и кнопкой «Домой». В 2020 году

Главная особенность дизайна iPhone SE — он почти не изменился на фоне iPhone 8. Та же рамка на передней панели, та же кнопка «Домой», тот же компактный тонкий корпус. Единственное — логотип теперь в центре задней панели, а не в верхней части, совсем мелочь. Apple не отошла от концепции SE: новое железо с прежним дизайном.

Смартфон смотрится нелепо прежде всего в глазах пользователей Android, где почти все смартфоны перешли на экраны 18:9 или 19,5:9. Проблема в том, что аудитория SE другая. Это пользователи старых айфонов, которым классический дизайн привычен. А iPhone с экраном 4,7 дюйма (6, 6S, 7, 8) — очевидно самый популярный смартфон в мире, если посмотреть рейтинг диагоналей экранов.

Теперь у их владельцев есть выбор: взять XR в новом корпусе или SE, оставшись с уже классическим. И велика вероятность, что они сделают второе. Люди оценивают устройства с точки зрения привычных вещей, а не инноваций, завещал Джонни Айв. Корпус с «Домой» им ближе.

Эргономика и экран: смартфон компактный и хрупкий

Вторая фишка iPhone SE — компактный корпус. В 2020 году их единицы: Huawei P40, Samsung Galaxy A41. То есть, SE стал уникальным еще по одной причине: у вас почти нет выбора, если вы хотите миниатюрный смартфон. Кнопка «Домой» — на самом деле не кнопка, а панель с технологией 3D Touch. Она распознает силу нажатия и выполняет задачи в зависимости от нее.

Корпус покрыт стеклом для поддержки беспроводной зарядки. Поэтому его лучше носить в чехле и не рассчитывать на прочность, как было с iPhone 6, 6S и 7. Боковая рамка металлическая, прочная. Защита от воды и пыли — IP67.

Корпус смотрится узнаваемо. Кнопка «Домой» — такая же визитная карточка, как и «челка», устройства Apple всегда умели выделяться. В остальном ни один элемент внешнего вида не бросается в глаза, смартфон смотрится строго и солидно даже в красном цвете.

Больше всего заметен контраст iPhone SE на фоне Android-смартфонов. Первое ощущение после перехода с realme X2 Pro: какой же он миниатюрный (трансфер с экрана 6,5 дюйма на 4,7). Спустя неделю пользования SE в качестве основного смартфона: насколько же большой realme X2 Pro, как я им раньше пользовался.

Экран — минус устройства по одной причине — диагональ всего 4,7 дюйма. Индустрия научилась ставить бОльшие дисплеи в тот же корпус, а сканер отпечатка прятать под него. Как итог, экран понравится только людям, переходящим на SE с 6, 6S, 7 и 8. В плане комфорта на нем точно неудобно смотреть видео, все остальное зависит от привычек.

Камера: она самая универсальная

В смартфоне стоит одинарная камера. Соответственно, для регулировки угла обзора предусмотрен цифровой зум, а привычного ультраширокоугольного сенсора здесь нет.

И оценивать такую камеру можно по-разному, в зависимости от вашего актуального девайса и сценариев использования. Пользователи Android привыкли переключать модули и выбирать режимы съемки, пользователям Apple в свою очередь нужна простота использования, и устройства iPhone — единственные, кто ее дает.

Мы выбрали 5 разных сценариев съемки: снимок солнечным днем, пейзаж ранним вечером, ночная съемка, макро и селфи в портретном режиме. Почти во всех условиях и при любых запросах получаются качественные фотографии, и iPhone SE выдает это по нажатию на одну кнопку.











При съемке не приходится переключать модули, режимы съемки. К примеру, на Huawei P40 Pro+ макро снимается на ультраширокоугольный сенсор, а фото при недостаточной освещенности делаются в ночном режиме. С iPhone ты об этом не думаешь — для чтобы получить качественное фото, достаточно сделать один тап.

Поэтому оценка камеры зависит от сценариев использования. Все же смартфон — не профессиональная камера, и от него можно требовать простоты, а не широкого набора возможностей.

Основные режимы съемки: один — лучший в мире, одного не хватает

Доступных режимов съемки шесть: фото, видео, портрет, панорама, замедленно и таймлапс. Не хватает ночного режима, это тренд мобильного рынка. В iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max он добавлен и включается автоматически, то есть не нарушает концепцию простоты использования.



















Стоит выделить видеосъемку и оптическую стабилизацию. Возможно, она лучшая не только в ценовом уровне 35-45 тыс. руб., но и на мобильном рынке в принципе: картинка плавная, кадр не дергается, автофокус быстрый, звук качественный.

У фронтальной камеры появился портретный режим, его не было в iPhone 6, 6S, 7, 8. Даже с одним модулем алгоритмы качественно отделяют объект на переднем плане от фона и справляются с задачей в трудных местах, вроде волос. То же самое можно сказать про основную камеру — алгоритмы работают точно. Готовый снимок можно редактировать, меняя эффект. Степень размытости регулировать нельзя.

Аккумулятор: худшее, что есть в смартфоне

Он стал разочарованием сразу после анонса устройства. Емкость — 1821 мАч, это катастрофически мало. Столько же у iPhone 6, 6S, 7, 8, и автономность — их худшая сторона. При этом, A13 Bionic требует гораздо больше заряда, чем чипы предшественников SE. То есть время работы без подзарядки будет еще короче.

На практике, смартфон работает до 17:00, если снять его с зарядки и в 09:00 и пользоваться с умеренной нагрузкой (соцсети, мессенджеры, музыка). При этом, конкуренты научились жить полтора дня и больше. Конкурент SE — OPPO Reno3 Pro. По личному опыту, при той же нагрузке к концу дня остается 25% заряда, а на следующий день он проработает примерно до 13:00 с такими же задачами. Apple умеет в нон-конформизм, но игнорировать тренд на увеличение автономности не стоит.

Еще один минус устройства — зарядка. В комплекте лежит древний адаптер на 5 Ватт. Он заряжает батарею на 1821 мАч за 2,5 часа, в первые 20 минут — на 15%, а за полчаса — на 28%. Быстрая зарядка не спасает. С блоком питания на 18 Вт за полчаса смартфон зарядится на 55%, а до 100% — за два часа. То есть разницы почти нет. Это посредственный показатель — конкуренты научились заряжаться полностью менее чем за час.

Восполнение энергии в первые минуты — даже более важный момент, чем общее время. Самый частый сценарий — нужно выйти на улицу, а телефон разряжен. realme X2 Pro развратил в этом плане — 10 минут, и смартфон зарядился на 50%, можно пользоваться им целый день. Спустя полгода использования в качестве основного смартфона понимаешь, насколько важна скорость зарядки. SE за тот же промежуток времени восполнит энергию максимум на 10%, так что спасет только пауэрбанк. В общем, автономность SE — провал Apple.

Аппаратное обеспечение: A13 Bionic — лучший процессор в мире

Смартфон работает на одном из самых мощных процессоров на мобильном рынке. A13 Bionic был лидером в этом плане на момент выхода в сентябре 2019 года, теперь же он на равных конкурирует со Snapdragon 865 и Kirin 980.

С ним iPhone SE смотрится солидно в ценовой категории 35-45 тыс руб. Android-устройства здесь получают предфлагманские чипы серии Snapdragon 700, они работают без ограничений, но их запас мощности куда ниже, чем чем у смартфона Apple.

A13 Bionic — релиз на перспективу. Это возможно лучший процессор в плане работы с дополненной реальностью. в App Store масса приложений для обката этих возможностей. Но важно это пользователям прежде всего потому, что чип надолго сохранит актуальность — он точно будет работать без ограничений в течение как минимум трех лет. Это сильнейшая сторона iPhone. Люди меняют их раз в три года.

Звук — также плюс смартфона. Здесь стоят два динамика — один на нижнем торце, второй — в верхней части передней панели рядом с разговорным динамиком. они громкие, вы точно не проспите будильник. Кроме того, смартфон можно использовать как колонку, включив музыку на максимальную громкость и уйдя в другую комнату, звук будет четким и объемным.

Итог

iPhone SE — еще один показатель того, как Apple умеет делать качественные устройства, идя вразрез с трендами. Достаточно взглянуть на запросы пользователей, и вы поймете, что этот смартфон будет успешен, несмотря на его архаичность, а совершенствование индустрии можно оставить iPhone 12.

Смартфон подойдет вам, если вы пользуетесь iPhone 6, 6S, 7 и 8, а при выборе нового устройства, ваши запросы: привычность использования, компактный корпус, актуальность в течение следующих трех лет. Для таких людей это лучший смартфон за свою цену.

iPhone SE — не ваш выбор, если: вы часто меняете смартфоны, пользуетесь Android, вышедшим в течение двух предыдущих лет, вам нужен экран для комфортного просмотра видео, хотите смартфон с трендовыми решениями.

Смартфон не понравится тем, кто следит за мобильной индустрией. Но для своей аудитории он почти идеален.





