iPhone SE 4 и iPhone 17 Pro первыми получат экспериментальные чипы Apple

Фархад
Рендер: Константин Миленин

Аналитик Haitong International Securities Джефф Пу поделился информацией о планах Apple по переходу на радиомодули собственной разработки. Источники в цепочке поставок готовятся к выходу iPhone SE 4, который станет первым смартфоном с фирменным 5G-модемом Apple.

Затем к собственному модему Apple присоединится модуль Wi-Fi 7. Он появится в iPhone 17 Pro во второй половине 2025 года. Ранее Джефф Пу уже говорил о кастомном чипе Wi-Fi 7 для моделей iPhone 17 Pro. Другие устройства линейки iPhone 17, включая iPhone 17 Pro Max, по-прежнему будут использовать сторонние решения от Broadcom.

Эту же информацию подтвердил другой аналитик — Мин-Чи Куо. Он также ожидает, что 5G-модем от Apple будет использоваться только в сверхтонкой модели iPhone 17 Air.

Такой шаг Apple предпринимает в рамках своей стратегии по снижению зависимости от сторонних производителей компонентов. Пока неясно, как это отразится на качестве связи, но звучит многообещающе.

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Источник:
MacRumors
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