iPhone SE 4 — не ждем. Какой смартфон покажут вместо него?

Артем
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Фото: Macrumors

Инсайдеры сошлись во мнении, что «бюджетник» получит иное название.

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Вокруг названия нового смартфона Apple появляется все больше споров. Большинство ожидает релиза Apple SE 4, поскольку он придет на смену бюджетного смартфона. Однако неоднократные утечки со стороны аналитиков и инсайдеров намекают, что на коробке окажется надпись iPhone 16E.

Об этом в декабре заявляла компания Fixed Focus Digital и информатор Маджин Бу. Вчера, 18 февраля, инсайдер напомнил о существовании iPhone 16E, когда сторонние источники утверждали, что уже видели готовое устройство. Кроме того, по их словам, смартфон схож вовсе не с iPhone 14, как это утверждалось ранее, а с iPhone 16. 

Сюда можно добавить догадки Марка Гурмана из Bloomberg. Журналист считает, что пост Тима Кука о появлении «нового члена семьи» среди Apple-устройств, говорит о совершенно новом нейминге.

Как действительно будет называться новый продукт Apple, вероятно, станет известно уже сегодня.
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Источник:
Macrumors
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