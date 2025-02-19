iPhone SE 4 — не ждем. Какой смартфон покажут вместо него?

Фото: Macrumors
Инсайдеры сошлись во мнении, что «бюджетник» получит иное название.
Об этом в декабре заявляла компания Fixed Focus Digital и информатор Маджин Бу. Вчера, 18 февраля, инсайдер напомнил о существовании iPhone 16E, когда сторонние источники утверждали, что уже видели готовое устройство. Кроме того, по их словам, смартфон схож вовсе не с iPhone 14, как это утверждалось ранее, а с iPhone 16.
Сюда можно добавить догадки Марка Гурмана из Bloomberg. Журналист считает, что пост Тима Кука о появлении «нового члена семьи» среди Apple-устройств, говорит о совершенно новом нейминге.
Как действительно будет называться новый продукт Apple, вероятно, станет известно уже сегодня.
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