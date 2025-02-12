iPhone SE 4 перенесли. Что ждать вместо него?

Артем
aerhaerherh.png
Фото: Macrumors

Apple предпочла выставить вперед несколько мелких релизов.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, выход iPhone SE 4 переносится с этой на следующую неделю. Вместо смартфона Apple представит парочку более скромных анонсов. Первый ожидается уже завтра, однако что именно покажут журналист не уточняет. Пятницы стоит ждать владельцам Apple Vision Pro, поскольку в этот день компания запланировала связаться с прессой.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Помимо прочего, Гурман заявил, что в ближайшие несколько недель Apple представит MacBook Air на чипе М4, но точных сроков не указал.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Samsung раскрыла сроки выхода MacBook OLED
Владельцы Apple Watch жалуются на проблемы с динамиками
Не срослось: Apple не хочет использовать ИИ DeepSeek в китайских айфонах

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также