iPhone SE 4 перенесли. Что ждать вместо него?



Фото: Macrumors



Apple предпочла выставить вперед несколько мелких релизов.

Apple предпочла выставить вперед несколько мелких релизов.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, выход iPhone SE 4 переносится с этой на следующую неделю. Вместо смартфона Apple представит парочку более скромных анонсов. Первый ожидается уже завтра, однако что именно покажут журналист не уточняет. Пятницы стоит ждать владельцам Apple Vision Pro, поскольку в этот день компания запланировала связаться с прессой. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, выход iPhone SE 4 переносится с этой на следующую неделю. Вместо смартфона Apple представит парочку более скромных анонсов. Первый ожидается уже завтра, однако что именно покажут журналист не уточняет. Пятницы стоит ждать владельцам Apple Vision Pro, поскольку в этот день компания запланировала связаться с прессой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Помимо прочего, Гурман заявил, что в ближайшие несколько недель Apple представит MacBook Air на чипе М4, но точных сроков не указал.