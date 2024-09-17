iPhone стал быстрее разряжаться после обновления до iOS 18? Не волнуйтесь, это временно

Александр


YouTube-канал TANSAFTECH опубликовал видео со сравнением автономности разных моделей iPhone до установки обновления iOS 18 и после него. Результаты печалят: апдейт пошёл не на пользу скорости расходования заряда.

Все модели работают с iOS 17 дольше, а после обновления до iOS 18 их автономность снижается:

  • iPhone 11 — 6 ч 22 мин против 6 ч 00 мин
  • iPhone 12 — 6 ч 09 мин против 6 ч 02 мин
  • iPhone 13 — 8 ч 10 мин против 7 ч 55 мин
  • iPhone 11 — 8 ч 22 мин против 8 ч 01 мин

Компания Apple объяснила, что это нормальное и временное явление, и дело тут вовсе не в увеличившейся прожорливости iOS 18 или в каких-то багах, такое происходит всегда после установки крупного апдейта этой операционной системы. Десятки установленных приложений скачиваются и устанавливаются заново, а данные в накопителе переиндексируются, что приводит к увеличению фоновой активности и увеличению потребления энергии. Это может занимать несколько дней, после чего нагрузка на систему нормализуется, и смартфон начнёт дольше держать заряд. Иногда снижение автономности может быть и вовсе кажущимся, ведь пользователи изучают новые функции и активнее используют смартфон, из-за чего его приходится заряжать по несколько раз в день.


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Комментарии

EDD
+397
EDD
Кто то этого не знал?🤔 Обычное "устаканивание" ОС. Я так вообще не заметил какого то излишнего жора. 13pro.
2 часа назад в 15:54
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