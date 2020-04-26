Противостояние iPhone и Android-смартфонов перестало быть накаленным. У вторых операционная система стала стабильнее и лаконичнее, а производители нашли свои решения по дизайну и возможностям камеры. Поэтому сравнивать их с устройствами Apple хочется все меньше.

Android-смартфоны не догнали iPhone только в одном — ни один бренд до сих пор не выпустил ни одного статусного смартфона. Huawei Porsche Design — скорее игрушка для богатых и сумасшедших, как Caviar. Кроме того, ни у одного бренда Android-смартфонов нет такой влиятельности в индустрии. Рассмотрим подробнее, почему они все еще не могут тягаться с iPhone.

Люди с деньгами покупают iPhone

iPhone — смартфон известного или богатого человека по умолчанию. Летом 2019 года Роберт Дауни младший стал амбассадором OnePlus. С того момента он стал появляться на публике с Android-смартфоном в руках. Этого было достаточно, чтобы попадать в новости. Звезда с Android — это разрыв шаблонов. А происходит это крайне редко, и обычно когда человек становится амбассадором бренда.

И это не единственный сценарий, при котором iPhone определяет статус человека. К примеру, адвокат пользуется дорогими вещами именно для их демонстрации. Логическая цепочка: у человека дорогие вещи, значит он много зарабатывает, значит он хорошо работает. Это один из способов расположить к себе клиента.

Статусной вещью может быть автомобиль, костюм или часы. Телефон — лишь один из вариантов. Но если это телефон, то им будет только iPhone, никакой другой бренд.

Топовые Android-смартфоны равняются на iPhone

Apple задает тренды в индустрии смартфонов. Если вы видите новое дизайнерское решение в последней модели iPhone, будьте уверены, что его скопируют конкуренты с Android.

Посмотрите на дизайн смартфонов и как он менялся за последние три года. Осенью 2017 года вышел iPhone X с «челкой», в 2018 году все ее скопировали. В 2019 году вышли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max с камерой в квадратном блоке. В 2020 году это отличительная особенность современного смартфона. Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, OPPO Reno 3 Pro — все топы последовали за Apple.

Другой бренд сделать это не в состоянии. Тот же квадратный блок впервые появился в Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, и никто из других брендов не позаимствовал идею. Хотя тогда она была идеальной — флагманы компании были узнаваемы в чехле и с дальнего расстояния. Видимо, только у Apple есть авторитет того уровня, когда конкуренты начинают подражать.

Это касается и мелких моментов. Особенность приложения камеры в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — регулировка зума. При настройке приближения кадра появляется анимация барабана над кнопкой спуска затвора, так очень удобно настраивать зум. В итоге особенность заимствовала OPPO. До этого, зум переключался по нажатию на одну кнопку над клавишей спуска затвора. Ее срисовала Xiaomi.

Если производитель Android-смартфона сравнивает новое устройство с моделью конкурента, то делает это с iPhone. Толщина рамки, возможности камеры, скорость работы — по всем этим параметрам ориентиром являются именно смартфоны Apple. И превосходство по одному из них считается успехом.

Правда, за последние годы накал ослаб. 4 года назад генеральный директор Huawei Ричард Ю мечтал обогнать Apple по продажам, а глава Xiaomi Лей Цзюнь просил прекратить сравнение его со Стивом Джобсом. Теперь важно то, что другого эталона в индустрии нет. Никто не попытался убить Samsung или Xiaomi.

iPhone не следует за трендами и остается лучшим

Каждый год среди устройств появляются новые тренды по дизайну или набору функций. В 2018 году это была «челка», и этот тренд задал iPhone X, в 2019 — эксперименты с вырезом, 2017 года и до сих пор производители стремятся к максимальному уменьшению рамки на передней панели. Apple дерзко игнорирует или даже идет в противоположную сторону, и это не мешает компании лидировать по продажам.

Свежайший пример — iPhone SE. Компания выпустила устройство с дизайном 2014 года (именно тогда дебютировали iPhone 6 и 6 Plus с таким корпусом), пока производители Android-смартфонов меряются толщиной рамки — чем тоньше, тем лучше. Смартфон пошел против течения, и это не помешало ему стать хитом как минимум по количеству предзаказов.

Онлайн-магазин Jingdong сообщил, что в первый день его предзаказали более 340 тыс. человек, и это число на тот момент стремительно росло. Для сравнения, на Huawei P40 Pro в первый день оформили всего 20 тыс. предзаказов. Через четыре дня их было 80 тыс. — в четыре с лишним раза меньше, чем у iPhone SE за один день.

Еще один пример — iPhone XR и 11, это максимально похожие смартфоны. Оба вышли, когда индустрия стремилась к уменьшению рамки, оба пошли в противоположном направлении и оба становились самыми популярными моделями. XR в мире, 11 в России в первом квартале этого года денежном выражении. И очевидно, это не предел второго, и он тоже станет самым популярным в мире.

Кроме того, эти модели предложили экран с матрицей IPS и разрешением HD+, тогда как конкуренты активно переходят на AMOLED, а разрешение их дисплеев — стабильно Full HD+ или Quad HD+ у флагманов. iPhone XR и 11 показывают, что людям нет дела до характеристик, лояльность к бренду перевешивает — если человек доверяет компании, он купит ее смартфон, а не тот, у которого больше полезная площадь на передней панели.

Apple прекрасно чувствует себя на рынке смартфонов, несмотря на падение продаж и прогресс Android-смартфонов. Только она может позволить себе выпуск устройства с дизайном 2014 года. И оно скорее всего будет успешным.





