Противостояние iPhone и Android-смартфонов перестало быть накаленным. У вторых операционная система стала стабильнее и лаконичнее, а производители нашли свои решения по дизайну и возможностям камеры. Поэтому сравнивать их с устройствами Apple хочется все меньше.
Android-смартфоны не догнали iPhone только в одном — ни один бренд до сих пор не выпустил ни одного статусного смартфона. Huawei Porsche Design — скорее игрушка для богатых и сумасшедших, как Caviar. Кроме того, ни у одного бренда Android-смартфонов нет такой влиятельности в индустрии. Рассмотрим подробнее, почему они все еще не могут тягаться с iPhone.
Люди с деньгами покупают iPhone
iPhone — смартфон известного или богатого человека по умолчанию. Летом 2019 года Роберт Дауни младший стал амбассадором OnePlus. С того момента он стал появляться на публике с Android-смартфоном в руках. Этого было достаточно, чтобы попадать в новости. Звезда с Android — это разрыв шаблонов. А происходит это крайне редко, и обычно когда человек становится амбассадором бренда.
И это не единственный сценарий, при котором iPhone определяет статус человека. К примеру, адвокат пользуется дорогими вещами именно для их демонстрации. Логическая цепочка: у человека дорогие вещи, значит он много зарабатывает, значит он хорошо работает. Это один из способов расположить к себе клиента.
Статусной вещью может быть автомобиль, костюм или часы. Телефон — лишь один из вариантов. Но если это телефон, то им будет только iPhone, никакой другой бренд.
Топовые Android-смартфоны равняются на iPhone
Apple задает тренды в индустрии смартфонов. Если вы видите новое дизайнерское решение в последней модели iPhone, будьте уверены, что его скопируют конкуренты с Android.
Посмотрите на дизайн смартфонов и как он менялся за последние три года. Осенью 2017 года вышел iPhone X с «челкой», в 2018 году все ее скопировали. В 2019 году вышли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max с камерой в квадратном блоке. В 2020 году это отличительная особенность современного смартфона. Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro, OPPO Reno 3 Pro — все топы последовали за Apple.
Другой бренд сделать это не в состоянии. Тот же квадратный блок впервые появился в Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, и никто из других брендов не позаимствовал идею. Хотя тогда она была идеальной — флагманы компании были узнаваемы в чехле и с дальнего расстояния. Видимо, только у Apple есть авторитет того уровня, когда конкуренты начинают подражать.Это касается и мелких моментов. Особенность приложения камеры в iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max — регулировка зума. При настройке приближения кадра появляется анимация барабана над кнопкой спуска затвора, так очень удобно настраивать зум. В итоге особенность заимствовала OPPO. До этого, зум переключался по нажатию на одну кнопку над клавишей спуска затвора. Ее срисовала Xiaomi.
Если производитель Android-смартфона сравнивает новое устройство с моделью конкурента, то делает это с iPhone. Толщина рамки, возможности камеры, скорость работы — по всем этим параметрам ориентиром являются именно смартфоны Apple. И превосходство по одному из них считается успехом.
Правда, за последние годы накал ослаб. 4 года назад генеральный директор Huawei Ричард Ю мечтал обогнать Apple по продажам, а глава Xiaomi Лей Цзюнь просил прекратить сравнение его со Стивом Джобсом. Теперь важно то, что другого эталона в индустрии нет. Никто не попытался убить Samsung или Xiaomi.
iPhone не следует за трендами и остается лучшим
Каждый год среди устройств появляются новые тренды по дизайну или набору функций. В 2018 году это была «челка», и этот тренд задал iPhone X, в 2019 — эксперименты с вырезом, 2017 года и до сих пор производители стремятся к максимальному уменьшению рамки на передней панели. Apple дерзко игнорирует или даже идет в противоположную сторону, и это не мешает компании лидировать по продажам.
Свежайший пример — iPhone SE. Компания выпустила устройство с дизайном 2014 года (именно тогда дебютировали iPhone 6 и 6 Plus с таким корпусом), пока производители Android-смартфонов меряются толщиной рамки — чем тоньше, тем лучше. Смартфон пошел против течения, и это не помешало ему стать хитом как минимум по количеству предзаказов.
Онлайн-магазин Jingdong сообщил, что в первый день его предзаказали более 340 тыс. человек, и это число на тот момент стремительно росло. Для сравнения, на Huawei P40 Pro в первый день оформили всего 20 тыс. предзаказов. Через четыре дня их было 80 тыс. — в четыре с лишним раза меньше, чем у iPhone SE за один день.
Еще один пример — iPhone XR и 11, это максимально похожие смартфоны. Оба вышли, когда индустрия стремилась к уменьшению рамки, оба пошли в противоположном направлении и оба становились самыми популярными моделями. XR в мире, 11 в России в первом квартале этого года денежном выражении. И очевидно, это не предел второго, и он тоже станет самым популярным в мире.
Кроме того, эти модели предложили экран с матрицей IPS и разрешением HD+, тогда как конкуренты активно переходят на AMOLED, а разрешение их дисплеев — стабильно Full HD+ или Quad HD+ у флагманов. iPhone XR и 11 показывают, что людям нет дела до характеристик, лояльность к бренду перевешивает — если человек доверяет компании, он купит ее смартфон, а не тот, у которого больше полезная площадь на передней панели.
Apple прекрасно чувствует себя на рынке смартфонов, несмотря на падение продаж и прогресс Android-смартфонов. Только она может позволить себе выпуск устройства с дизайном 2014 года. И оно скорее всего будет успешным.
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P.s. — камера на самсунге лучше афоневской.
Почитайте ребята статейку. Это же наш Денис Марков )))
life точка ru/p/1312445. Не поленитесь.
2) я не понимаю, что за массовая истерия и поклонения? Вся эта истерия должна закончится была на 5 айфоне. Автор, подрасти. Хватит покоряться технике.
Хватит создавать культ айфона, хватит гордиться тем, что ты купил за деньги, а не создал сам!
Бесят такие тупые «статьи» и люди, которые спорят на такие темы...
всё дело вкуса, завалите уже...
Какая разница вообще какой у тебя телефон? Каждый пользуется тем, чем ему нравится.
Индикатором уровня потребления все это является, который в свою очередь далеко не показатель уровня заработка.
Кстати, надо быть точным, процитирую: «В 2019 году вышли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max с камерой в квадратном блоке»
А еще раньше вышел Huawei Mate 20 Pro, с камерами в квадратном блоке. Это медицинский факт
Почитайте ребята статейку. Это же наш Денис Марков )))
life(точка)ru/p/1312445. Не поленитесь.
Вам самим то не смешно?)
Надеюсь автор на второй год не останется)))
Apple — это гучи в мире электроники. Везде есть топовые вещи.
В мышках — razer наверно
В машинах — мерс, бэха, порш
Телефоны очень актуальны для школьников: если у тебя есть эпл — то крутой. Ты можешь ходить с ушами от Sony, но если одноклассники увидят аирподсы то сразу скажут "вау у тебя аирподсы, клева".
Поэтому очень прошу не вводить людей в заблуждение россказнями о том что айфон не глючит (а я знаю что это не так — я их чинил и восстанавливал) что айфон — это панацея от всех болезней, что он лечит владельца одним лишь прикосновением, а попытаться объяснить человеку что сейчас все смартфоны почти одинаковые что за 10к что за 40к. Иначе, когда-то вы столкнетесь с тем, что ваша дочь придет домой с новым айфоном, а вы его ей не покупали.... и тут до вас дойдет откуда он у неё... вот такие грустные мысли у меня по поводу маркетинга эпл в частности.
Всем добра-бобра =) Не болейте, мойте руки.
ну и конечно — жду дизлайков от школоло)
Человек высказал своё мнение. Он же вам не запрещает выбирать то что вы хотите?
Очевидность выбора очевидна только для того кто его уже сделал.
пользуйтесь на здоровье, только интересны пара фактов, первый — почему же так злостно? второй — чем же нынче оси то отличаются по вашему?
имхо лучшая звонилка от эпл это первый se, для меня это лучший айфон из всех, после 5s. Прекрасно умещался в любом кармане, удобно лежал в руке, и при этом выполнял все свои функции.
Первый айфон был вообще чем-то грандиозным! его хотели все, а кто не хотел, тот попросту о нем не слышал.
Я ведь нигде не написал что айфон *@вно
Но такие комменты в очередной раз доказывают что яблочный маркетинг работает.
ни одного довода только слюни
Соглашусь что за такие деньги можно купить намного интереснее аппарат.
Другие будут орать про удобность IOS (пхахахаха :D раньше были ограничения на скачку приложений, настройки в настройках :D чтобы включить wifi надо было овермного движений — конечно прогресс не стоит, но забывать этого не надо)
Про экосистему :D :D :D у людей обычно из экосистемы только айфон :D:D:D экосистема.
Почитайте ребята статейку. Это же наш Денис Марков )))
life(точка)ru/p/1312445. Не поленитесь.
Хотя, с нынешней ситуацией может телефоны дороже 4 МРОТ вдруг и станут вновь статусными))