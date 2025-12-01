Top.Mail.Ru

﻿iPhone важнее еды: в секторе Газа выстроились очереди за новинками Apple

Александр
Фото freepik

На фоне острого гуманитарного кризиса в секторе Газа поступают сообщения о массовом ввозе десятков тысяч новейших смартфонов Apple. По данным эмиратской газеты The National, в анклав завозят партии по 10 тысяч и более устройств, несмотря на то, что тысячи палестинских семей продолжают жить в палатках, а запасы продовольствия истощены.

Владелец магазина электроники в лагере для беженцев Нусейрат подтвердил огромный спрос на гаджеты стоимостью около 2200 долларов — люди даже выстраиваются в очереди, чтобы купить заветный iPhone 17. Основными покупателями, по его словам, являются общественные активисты, бизнесмены, сотрудники международных организаций и те, кто сумел разбогатеть на конфликте Израиля и Палестины. Эта ситуация вызывает недоумение у многих жителей Газы, которые задаются вопросом: почему в анклав доставляют дорогие смартфоны, а не продовольствие или строительные материалы. Местный журналист и исследователь Хамза аль-Шобаки высказывает предположение, что ввоз iPhone может быть частью стратегии Израиля по слежке за населением через эти устройства.

Параллельно с этим появилась информация о решении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) запретить использование Android-смартфонов старшим офицерам в звании от подполковника и выше. Вместо этого им в целях безопасности предписано использовать для служебной связи исключительно iPhone.Это решение было принято после серии хакерских атак, нацеленных на израильских военнослужащих, и направлено на снижение риска взлома устройств. Android-устройства разрешены для личного использования, но теперь запрещены для оперативных и командных целей.
0
Комментарии

Ckor_30
+767
Ckor_30
Обман опять ИИ 🤗
Сегодня в 16:53
#
kardigan
+4247
kardigan
Не понял при чем здесь Сектор газа и евреи военные. Кто покупает то?
Сегодня в 17:30
#
tellurian
+2734
tellurian kardigan
Бандиты и те кто воркует помощь, перепродают её.
час назад в 21:14
#