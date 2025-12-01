﻿iPhone важнее еды: в секторе Газа выстроились очереди за новинками Apple

На фоне острого гуманитарного кризиса в секторе Газа поступают сообщения о массовом ввозе десятков тысяч новейших смартфонов Apple. По данным эмиратской газеты The National, в анклав завозят партии по 10 тысяч и более устройств, несмотря на то, что тысячи палестинских семей продолжают жить в палатках, а запасы продовольствия истощены.
Параллельно с этим появилась информация о решении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) запретить использование Android-смартфонов старшим офицерам в звании от подполковника и выше. Вместо этого им в целях безопасности предписано использовать для служебной связи исключительно iPhone.Это решение было принято после серии хакерских атак, нацеленных на израильских военнослужащих, и направлено на снижение риска взлома устройств. Android-устройства разрешены для личного использования, но теперь запрещены для оперативных и командных целей.