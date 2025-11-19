iPhone внезапно стал самым популярным смартфоном в Китае



Фото freepik



По сведениям аналитической компании Oppo.



Успех Apple связан с высокой популярностью новой линейки По сведениям аналитической компании Counterpoint , продажи смартфонов в Китае продемонстрировали рост в октябре 2025 года, увеличившись на 8% в годовом исчислении. Основным драйвером роста стала занявшая ровно четверть рынка компания Apple , чьи продажи за год повысились на 37%, а также успехи местных производителей, включая Xiaomi Успех Apple связан с высокой популярностью новой линейки iPhone 17 . Все три модели серии показали рост продаж по сравнению с iPhone 16, причем базовая версия демонстрирует наибольшую динамику. Доля новых моделей в общих продажах Apple превысила 80%, что является исключительно высоким показателем. Октябрь стал лучшим стартом четвертого квартала за всю историю компании в Китае. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Xiaomi впервые за долгое время заняла второе место по продажам на внутреннем рынке. Успех компании обусловлен ранним запуском флагманской серии Xiaomi 17 и грамотным использованием распродаж. Oppo демонстрирует впечатляющие результаты благодаря популярности серии Find X9, обладающей выдающейся камерой и автономностью, а также модели Reno 14, ориентированной на молодежную аудиторию.Аналитики Counterpoint прогнозируют сохранение положительной динамики для Apple в ноябре и декабре. Компания может установить новый рекорд по итогам четвертого квартала. Однако определенные риски сохраняются — ожидается, что запуск новой серии Huawei Mate 80 в ноябре может повлиять на расстановку сил на рынке. Тем не менее, текущие показатели Apple свидетельствуют о сильной рыночной позиции бренда.