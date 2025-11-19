iPhone внезапно стал самым популярным смартфоном в Китае

Фото freepik
По сведениям аналитической компании Counterpoint, продажи смартфонов в Китае продемонстрировали рост в октябре 2025 года, увеличившись на 8% в годовом исчислении. Основным драйвером роста стала занявшая ровно четверть рынка компания Apple, чьи продажи за год повысились на 37%, а также успехи местных производителей, включая Xiaomi и Oppo.
Успех Apple связан с высокой популярностью новой линейки iPhone 17. Все три модели серии показали рост продаж по сравнению с iPhone 16, причем базовая версия демонстрирует наибольшую динамику. Доля новых моделей в общих продажах Apple превысила 80%, что является исключительно высоким показателем. Октябрь стал лучшим стартом четвертого квартала за всю историю компании в Китае.
Аналитики Counterpoint прогнозируют сохранение положительной динамики для Apple в ноябре и декабре. Компания может установить новый рекорд по итогам четвертого квартала. Однако определенные риски сохраняются — ожидается, что запуск новой серии Huawei Mate 80 в ноябре может повлиять на расстановку сил на рынке. Тем не менее, текущие показатели Apple свидетельствуют о сильной рыночной позиции бренда.