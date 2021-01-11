Экран: 6,62 дюйма, AMOLED, 2400×1080 пикселей, 120 Гц, HDR10+

Процессор: Qualcomm Snapdragon 888

Оперативная память: 8 или 12 ГБ (LPDDR5)

Накопитель: 128 или 256 ГБ (UFS 3.1)

Основная камера: 48 Мп (f/1.79, OIS) + 13 Мп (f/2.2, угол обзора 120°) + 13 Мп (f/2.46, 50 мм)

Фронтальная камера: 16 Мп, f/2.0

Аккумулятор: 4000 мАч, 120-ваттная зарядка

Связь: Dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (aptX HD), GPS (L1+L5), GLONASS, USB Type-C

Безопасность: сканер отпечатков пальцев в экране

Аудио: стереодинамики

Операционная система: Android 11 с оболочкой OriginOS на базе

Габариты и масса: 162,2×75,8×8,7 мм, 209,5 г











Китайский бренд iQOO анонсировал смартфон iQOO 7. Новинка получила новейший топовый процессор Qualcomm, экран игрового уровня и аккумулятор с очень быстрой зарядкой.Характеристики iQOO 7:Производитель утверждает, что iQOO 7 заряжается от 0 до 100% всего за 15 минут. Это достигается тем, что энергия подаётся сразу на две ячейки аккумулятора. В комплектацию iQOO 7 входит 120-ваттный адаптер питания. Он совместим с технологией PD и может использоваться для зарядки ноутбуков через порт USB Type-C с мощностью 65 Вт.iQOO 7 набирает в AnTuTu более 752 тысяч баллов, это один из рекордных показателей. Смартфон может очень долго работать с максимальной производительностью и не сбрасывать тактовую частоту процессора — это достигается использованием испарительной камеры с рекордной для смартфонов площадью 4096 мм².Предзаказы на iQOO 7 уже начали принимать, а в продаже этот смартфон появится 15 января. Версия 8 + 128 будет стоить в Китае 3798 юаней, а вариант 12 + 256 ГБ оценен в 4198 юаней. В пересчёте на российскую валюту получается приблизительно 43 800 и 48 400 рублей. О поставках в других странах пока не сообщается.