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Исходящие звонки под запретом: в РФ тестируют новый метод борьбы с преступностью

Александр

Фото Magnific

Российские операторы связи начали блокировать абонентам не только подозрительные входящие вызовы, но и исходящие, которые могут быть частью мошеннической схемы. Такую практику первым внедрил виртуальный оператор «Т-Мобайл», работающий на инфраструктуре МТС и Т2.

Эта мера стала ответом на тактику злоумышленников, которые всеми силами стараются заставить потенциальную жертву перезвонить им самостоятельно. Один из главных каналов — рассылка электронных писем, где от имени госорганов или техподдержки человека убеждают срочно набрать указанный номер. Злоумышленники активно используют фишинговые сайты, социальные сети и мессенджеры, а также адаптировались к отключениям мобильного интернета. 

Схема, при которой жертва сама инициирует звонок, называется обратным фишингом. Такой подход снижает бдительность абонента и усыпляет его ощущение контроля, из-за чего стандартные антифрод-системы, настроенные на фильтрацию входящих вызовов, оказываются бессильны. Теперь операторы анализируют не сам звонок, а его контекст — например, содержание SMS, после которого абонент набирает указанный в сообщении номер.

Защиту от обратного фишинга внедряют и другие операторы. Например, «МегаФон» занимается анализом абонентского интернет-трафика и подозрительных SMS, выявляя номера мошенников и блокируя возможность перезвонить на них. «Билайн» также заявил, что видит подобные сценарии и использует собственные технологические решения для пресечения мошенничества.
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Источник:
CNews
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