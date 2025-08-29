Искусственные внуки: роботы-куклы спасают стариков от одиночества







Южная Корея Южная Корея внедряет инновационный подход к решению проблемы одиночества пожилых людей с помощью ИИ-роботов Hyodol. Эти роботы-куклы, оснащенные поддержкой ChatGPT и различными сенсорами, напоминают пользователям о приёме лекарств, отслеживают их состояние и составляют компанию в моменты одиночества. Программа уже охватила более 12 000 пожилых людей по всей стране, а в одном только районе Гуро было роздано 412 устройств. Роботы стали особенно востребованы в условиях старения нации и нехватки сиделок — к 2032 году дефицит волонтёров может превысить полтора миллиона человек.

Технология выполняет не только практические, но и эмоциональные функции — пожилые люди относятся к роботам как к настоящим внукам, одевают их в домашнюю одежду, кормят искусственной едой и даже просят похоронить себя вместе с электронными компаньонами. Исследования показывают, что Hyodol способствует снижению симптомов депрессии и деменции, но иногда привязанность становится чрезмерной. Некоторые пользователи замыкаются в домах, а люди с деменцией могут воспринимать слова робота слишком буквально.Внедрение технологии поднимает важные вопросы конфиденциальности и этики. Хотя производитель роботов заявляет об анонимном хранении данных в течение трёх лет, эксперты выражают опасения, что пожилые люди могут не полностью осознавать, как приватность влияет на безопасность. При этом в Южной Корее существует моральный консенсус, что спасение жизни важнее хранения личных тайн.Несмотря на технические ограничения — иногда роботы неверно распознают речь или выдают неуместные ответы — они стали ценным инструментом для социальных работников. Система позволяет отслеживать настроение подопечных и оперативно реагировать на кризисные ситуации, как в случае, когда робот предотвратил самоубийство, вовремя сообщив о тревожных высказываниях пользователя. Компания-производитель готовится к международной экспансии, адаптируя своих роботов для США, Китая и Японии.