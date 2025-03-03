Искусственный интеллект теперь есть даже в закладках для бумажных книг

Александр


Американская компания Mark Engineering разработала умную закладку для книг — Mark 1. Она выполнена из титана, обладает экраном, анализирует прочитанное с помощью искусственного интеллекта, передаёт данные в приложение на смартфон и даже позволяет узнавать, что читают друзья пользователя.

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Закладка отслеживает объём прочитанного, выделяет ключевые темы и цитаты из книги, отображая их в приложении, чтобы пользователь эффективнее усваивал материал. По замыслу разработчиков, это позволяет проще запоминать содержание книги, а если пользователь что-то забыл, можно освежить память, прочитав краткое изложение.


«Mark — это экосистема, далающая чтение увлекательным и эффективным. Вы читаете свою бумажную книгу как обычно, а когда закончите, просто вставьте закладку в свою книгу, она мгновенно синхронизирует данные с вашим смартфоном».



В фирменном приложении можно увидеть статистику с разбивкой по дням (примерно как в фитнес-приложениях): какой объём прочитан, сколько времени на это потрачено и средний темп чтения одной страницы. Там же есть оценка знаний пользователя на основе того, что он прочитал, и несколько простых игр на логику. Обладатели закладок Mark могут добавлять друг друга в друзья, чтобы делиться своим прогрессом и следить за достижениями других людей. В скором времени Mark Engineering откроет предзаказы — закладка будет стоить 129 долларов США (около 11,5 тысяч рублей).
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