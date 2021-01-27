Одним из нововведений в вышедшем вчера обновлении iOS 14.4 стало уведомление об использовании неоригинальных камер в новых моделях iPhone. Такие камеры могут быть установлены мастерами в неавторизованных сервисных центрах или умельцами, которые ремонтируют смартфоны «на коленках» с помощью комплектующих из Китая, зачастую очень сомнительного качества.
На сайте Apple приводится пояснение, к чему может привести использование неоригинальной камеры:
Для обеспечения оптимальной производительности и качества камера iPhone разрабатывается с учетом ПО iOS. Неоригинальная камера может вызвать проблемы с совместимостью или производительностью. Например, проблема может возникнуть после обновления программного обеспечения iOS, которое содержит обновления или новые функции для камеры».
Apple выделяет четыре основные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи неквалифицированно отремонтированных смартфонов:
- Камера не фокусируется на объекте или изображение получается нечетким.
- При использовании режима «Портрет» объект может быть не в фокусе или частично в фокусе.
- Приложение стороннего разработчика, которое использует камеру, может зависнуть или аварийно завершить работу.
- Предварительный просмотр в режиме реального времени в приложениях сторонних разработчиков может быть пустым или зависнет.
Проверка камеры на подлинность осуществляется через «Настройки» в разделе «Об этом устройстве». Заменить камеру на оригинальную можно в сервисном центре, авторизованном Apple, но это платная услуга, поскольку она не покрывается гарантийными обязательствами.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru