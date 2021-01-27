



Одним из нововведений в вышедшем вчера обновлении iOS 14.4 стало уведомление об использовании неоригинальных камер в новых моделях iPhone. Такие камеры могут быть установлены мастерами в неавторизованных сервисных центрах или умельцами, которые ремонтируют смартфоны «на коленках» с помощью комплектующих из Китая, зачастую очень сомнительного качества.



На сайте Apple приводится пояснение, к чему может привести использование неоригинальной камеры:





Для обеспечения оптимальной производительности и качества камера iPhone разрабатывается с учетом ПО iOS. Неоригинальная камера может вызвать проблемы с совместимостью или производительностью. Например, проблема может возникнуть после обновления программного обеспечения iOS, которое содержит обновления или новые функции для камеры».

Камера не фокусируется на объекте или изображение получается нечетким.

При использовании режима «Портрет» объект может быть не в фокусе или частично в фокусе.

Приложение стороннего разработчика, которое использует камеру, может зависнуть или аварийно завершить работу.

Предварительный просмотр в режиме реального времени в приложениях сторонних разработчиков может быть пустым или зависнет.

Apple выделяет четыре основные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи неквалифицированно отремонтированных смартфонов:Проверка камеры на подлинность осуществляется через «Настройки» в разделе «Об этом устройстве». Заменить камеру на оригинальную можно в сервисном центре, авторизованном Apple, но это платная услуга, поскольку она не покрывается гарантийными обязательствами.





