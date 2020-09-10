



Компания Dyson изучила, как у людей изменилось отношение к гигиене рук и общественным туалетным комнатам после начала пандемии COVID-19. В то время как мир выходил из самоизоляции, а люди возвращались в офисы и все чаще стали посещать общественные места, компания Dyson провела исследование по отношению людей к туалетным комнатам и к гигиене рук в целом.



Во время и после пандемии ВОЗ и другие ведущие организации делали большой акцент в своих обращениях на том, как важно не только правильно и часто мыть руки, но и тщательно их высушивать. Эксперты отметили, что неправильно вымытые руки могут переносить микроорганизмы, а соблюдение гигиены рук — один из самых эффективных способов сократить распространение болезнетворных бактерий и вирусов.



Глобальное исследование Dyson показало, что после начала пандемии люди стали лучше осознавать важность гигиены рук. 11% респондентов со всего мира признались, что они обычно выходят из туалетной комнаты, не помыв руки, 42% стали чувствовать намного больше беспокойства при посещении общественных уборных, чем год назад. В США 20% мужчин и молодёжи 19–29 лет чаще всего выходят из них, не помыв руки.



Исследование также показало, что, несмотря на повышенное внимание к гигиене рук, некоторые респонденты до сих пор забывают, как важно их мыть и высушивать. Ведущие медицинские организации призывают часто и не менее 20 секунд мыть руки с водой и мылом, а также правильно их высушивать. После вспышки пандемии только 40% респондентов заявили, что моют руки в первую очередь из соображений гигиены. Для 14% это просто привычка, а небольшая доля участников опроса (11%) делает это ради ощущения чистоты. Однако исследование показало, что при отсутствии работающих сушилок или бумажных полотенец некоторые респонденты обычно ждут, пока руки высохнут сами (25%) или вытирают их об одежду (15%).





Доктор Саломе Зиао, старший микробиолог и научный сотрудник компании Dyson, поясняет: «Эти результаты указывают на необходимость дальнейшей просветительской работы в области гигиены рук. Мы знаем, что влажные ладони могут переносить в 1000 раз больше бактерий, чем сухие, а если вытирать только что вымытые руки об одежду, польза от мытья исчезнет, поскольку бактерии будут попадать на них с грязной ткани».

Также глобальный опрос показал, что туалетные комнаты, которые плохо обслуживаются, могут вызывать у людей раздражение. Если говорить об общественных уборных, главные причины недовольства по всему миру — грязные унитазы (70%), нехватка туалетной бумаги (51%) и грязь в зоне общего пользования (48%). Многие респонденты стали более обеспокоены применением сушилок для рук, чем год назад. Однако самые большие опасения в области гигиеничности этих устройств были связаны с необходимостью нажимать на механические кнопки (40%) и сушить руки загрязнённым воздухом (32%). 58% респондентов заявили, что при использовании сушилки их беспокойство могла бы снизить бесконтактная активация. Ещё 47% отметили, что их опасения мог бы снять встроенный фильтр, который очищает воздух, попадающий на руки.Применение сушилок для рук Dyson Airblade — один из способов высушить руки быстро и гигиенично, особенно если речь идёт об общественных туалетах. Устройства линейки Dyson Airblade активируются бесконтактно, что предотвращает распространение бактерий и вирусов. Кроме того, в стандартной комплектации эти сушилки для рук оснащены HEPA-фильтрами. Уже более 15 лет микробиологи Dyson используют опыт различных отраслей, включая пищевую промышленность, здравоохранение и химическую микробиологию, чтобы сушилки Dyson Airblade безопасно применялись в реальных условиях.





