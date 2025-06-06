История игрушек Labubu, покоривших мир. Кто их придумал, какие бывают, почему такие дорогие и где купить в России?





Куклы Лабубу (Labubu или 拉布布) — это не просто плюшевые игрушки, а культовые дизайнерские фигурки, ставшие объектом страсти коллекционеров по всему миру. Они были созданы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом (Kasing Lung) и с 2019 года продаются в розничных магазинах китайской сети Pop Mart и через интернет. Лабубу — это имя главной героини серии книг The Monsters, где были и другие персонажи, не ставшие столь популярными. У неё есть характерная особенность: она добросердечна и всегда готова прийти на помощь, но результат получается противоположным.

Содержание Облик и многообразие: узнаваемая, но такая разная

Внезапная популярность: от локального успеха к мировому культу

Суть феномена: зачем нужны игрушки Лабубу?

Тайна высокой цены: почему они столько стоят?

Где купить Лабубу в России?

Теперь вы тоже знаете









Из причудливого воображения гонконгского художника Касинга Луна явилась миру зубастая озорница по имени Лабубу. Это случилось не вчера — образ пушистого улыбающегося зубастика с кроличьими ушами жил в эскизах мастера давно, но обрёл коммерческое воплощение лишь в 2015 году — сначала в книгах, а затем и в виде игрушек. Куклы Лабубу (Labubu или 拉布布) — это не просто плюшевые игрушки, а культовые дизайнерские фигурки, ставшие объектом страсти коллекционеров по всему миру. Они были созданы гонконгским дизайнером Касингом Лунгом (Kasing Lung) и с 2019 года продаются в розничных магазинах китайской сети Pop Mart и через интернет. Лабубу — это имя главной героини серии книг The Monsters, где были и другие персонажи, не ставшие столь популярными. У неё есть характерная особенность: она добросердечна и всегда готова прийти на помощь, но результат получается противоположным.Из причудливого воображения гонконгского художника Касинга Луна явилась миру зубастая озорница по имени Лабубу. Это случилось не вчера — образ пушистого улыбающегося зубастика с кроличьими ушами жил в эскизах мастера давно, но обрёл коммерческое воплощение лишь в 2015 году — сначала в книгах, а затем и в виде игрушек. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Облик и многообразие: всегда узнаваемая, но такая разная

Внезапная популярность: от локального успеха к мировому культу

Суть феномена: зачем нужны игрушки Лабубу?

Тайна высокой цены: почему они столько стоят?

Где купить Лабубу в России?

Теперь вы тоже знаете

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Лабубу стала звездой дебютной серии рассказов The Monsters, населённой странными и очаровательными созданиями. По словам автора, имя Лабубу — словно всплеск смеха или тарабарщина — родилось интуитивно и идеально подошло к характеру персонажа.Внешность Лабубу — мастерски выверенный диссонанс. Представьте пухлое тельце, гигантскую оскаленную пасть с высунутым язычиком, огромные выразительные глаза, длинные заячьи уши, увенчанные крошечными рожками, и пушистый хвостик. Этот монстрик, задуманный слегка вредным, волей коллекционеров превратился во всеобщего любимца — милого, нелепого и обаятельного. Его мир безграничен: миниатюрные фигурки (7-10 см) прячутся в «слепых» коробочках тематических серий — «Лесная Фантазия», «Конфеты», «Космос», «Море», «Фрукты».В каждой серии Лабубу перевоплощается: то цветочный эльф, то космическая путешественница, то сочная ягода. Помимо распространенных версий, существуют более редкие вариации, различающиеся позой, цветом или деталями. А ещё есть величественные крупноформатные скульптуры (высотой более 15 см), редкие коллаборации (например, с Hello Kitty и Coca-Cola) и эксклюзивные издания для выставок, сияющие металликом, пластиковым глянцем или флуоресценцией.Pop Mart продаёт не только игрушки Лабубу, но и другие товары с изображением этой героини: шапки, варежки, шары, серьги, подвески сумки, наушники, брелоки, чехлы и беспроводные зарядки для смартфонов, магниты для холодильников.Реплики Лабубу можно приобрести на российских маркеплейсах гораздо дешевле — от 2 тысяч рублей. Столь же высокого качества и эксклюзивности от них, конечно же, ждать не стоит, и со временем они вряд ли будут дорожать, в отличие от оригинала.Игрушка привлекла всеобщее внимание в апреле 2024 года после того, как участница южнокорейской музыкальной группы Blackpink Лиса (Лалиса Манобан) была замечена с брелоком Лабубу на сумке. В дальнейшем тренд распространился на других звёзд, с Лабубу выходили на публику Рианна и Дуа Липа, а вслед за ними на эти игрушки обратили внимание тиктокеры и блогеры в других соцсетях.В мае 2025 года игрушки оказались в центре скандала: в Совете Федерации предложили прекратить их продажу на территории России по причине устрашающего внешнего вида и потенциального вреда для психики детей. Примечательно, что компания How2Work, выпускающая эти игрушки, официально не позиционирует их как строго детские, устанавливая возрастное ограничение от 15 лет.Лабубу давно перешагнула грань простой игрушки. Для миллионов она — предмет страстного коллекционирования. Охота за редким экземпляром, комплектование всей серии, обмен — это отдельная вселенная со своими правилами и азартом. Эти фигурки — яркие арт-объекты, украшающие интерьеры и несущие в себе уникальный стиль Касинга Луна на стыке поп-арта и уличной культуры. Для кого-то редкий Лабубу — своеобразная инвестиция, чья стоимость со временем только растёт. Но для многих главное не это, а то, что эти фигурки дарят им эмоции: детскую радость, ностальгию, эстетическое удовольствие и трепет от обладания желанным сокровищем.Стоимость Лабубу — от 10 долларов рублей за базовую «слепую» коробку до астрономических сумм в тысячи долларов на вторичном рынке. Ограниченность — священный Грааль коллекционеров. Некоторые фигурки, особенно «секретные» или эксклюзивные, выпускаются мизерными тиражами (порой всего 100-500 экземпляров). Механика «слепых» продаж подогревает азарт, но чтобы выловить редкую жемчужину, часто приходится скупать десятки коробок, что многократно увеличивает затраты.Имя создателя — Касинг Лунг, культовая фигура в мире дизайнерских игрушек, гарантирует высочайшее качество исполнения, проработку деталей и уникальность стиля. Качество материалов и артистичная упаковка дополняют картину. Буйство вторичного рынка — спрос на раритеты рождает спекуляции, взвинчивая цены. И наконец, статусность: обладание редким экземпляром — знак принадлежности к избранному кругу, предмет гордости и подтверждение тонкого вкуса в мире современного арт-дизайна.Небольшая подборка с «Яндекс Маркета» (будьте осторожны, там встречаются реплики, поэтому обращайте внимание на отзывы):Лабубу — это маленькая вселенная, где искусство, азарт, коммерция и искренняя любовь коллекционеров сплелись воедино, создав феномен, объяснимый не только логикой, но и магией. Это символ современной поп-культуры, арт-объект и предмет страсти коллекционеров. Высокая цена этих игрушек обусловлена ограниченностью, уникальным авторским дизайном, популярностью создателя и механизмами продаж («слепые» коробки), которые превращают коллекционирование в увлекательную, хотя затратную «охоту за сокровищами». Если вы видите крошечного зубастого кролика-монстра за десятки тысяч рублей — теперь вы знаете почему.