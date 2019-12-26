2019 год подходит концу, а мы продолжаем подводить итоги. В этой статье мы постараемся обозначить самые интересные и значимые гаджеты, которые появились в уходящем году. Производители держали высокий темп и подарили нам много новинок, успевших нас впечатлить и вызвать волну обсуждений.





Смартфоны

Планшет года — iPad 2019 (10,2)

Фитнес-браслет года — Xiaomi Mi Band 4

Смарт-часы года — Apple Watch Series 5

Геймерский гаджет года — Nintendo Switch Lite

Геймерский аксессуар года — Xbox Elite Controller Series 2

Определиться с лучшим смартфоном было довольно сложно, поэтому было решено вынести эти устройства в отдельную категорию. Мы разделили их на «Лучший смартфон», «Камерофон года» и «Лучший смартфон на Android».Внезапно самым продаваемый смартфоном года стал прошлогодний iPhone XR. В 2019 году Apple выпустила его «преемника» — iPhone 11 . В 2020 году у него имеются все шансы занять место своего предшественника, а этому поспособствуют яркие цветовые решения, система двойной камеры с ночным режимом и процессор A13 Bionic.Google продолжает всех удивлять качеством съемки, полагаясь на вычислительную фотографию и, делая упор на свои алгоритмы, а не на количество объективов. В четвертом поколении модельного ряда смартфоны Pixel обзавелись блоком из двух объективов, а вместе с ним был представлен умопомрачительный режим астрофотографии. Алгоритмы обработки и режимы HDR+ стали трендами этого года в мобильной фотографии, которые продвигают индустрию.В этом году у OnePlus получилось сделать настоящего «убийцу флагманов», компания представила великолепный 7 Pro — настоящий безрамочный смартфон с выдвижной селфи-камерой. Устройство получилось невероятно сбалансированным с точки зрения цены, характеристик и качества съемки. Пять причин купить этот смартфон: экран, камера, программное обеспечение, производительность и автономная работа.Apple обновила в этом году iPad начального уровня — это идеальное устройство с точки зрения соотношения цены и качества для потребления контента, а операционная система iPadOS делает из планшета достойный инструмент для его создания. Поддержка Apple Pencil и чехла-клавиатуры позволяет использовать iPad 2019 в качестве рабочего инструмента.Этот гаджет заслужено может носить статус «народного». На его успех отработали ультрадемократичный ценник и набор всех самых необходимых функций, таким образом Mi Band заменил большинству пользователей обычные наручные часы. Цветной экран, трекер активности, мониторинг сна, уведомления, возможность управления воспроизведением музыки, превосходная автономность, влагозащита и всё это не дороже 2000 рублей.В этом году Apple Watch получили понятный вектор развития функциональности, четкой стратегии выпуска новых моделей и правильного позиционирования. Так сложилось, что у яблочных часов отсутствуют адекватные конкуренты с точки зрения дизайна, набора функций и удобства использования внутри экосистемы. Если пропустили — советую ознакомиться с опытом использования Apple Watch нашего издателя.Nintendo выпустила «облегченную» версию консоли Switch, которая за счет уменьшения габаритов стала еще удобнее с точки зрения мобильности. У системы была повышена автономная работа и добавлен полноценный D-Pad (крестовина). Switch — отличная возможность играть в полноценные игры на ходу и в любом удобном месте без привязки к компьютерному столу или телевизору.Microsoft обновила свой профессиональный контроллер, который можно использовать с консолью Xbox One или ПК. У этого геймпада широкие возможности кастомизации вплоть до регулировки хода стиков. Помимо этого производитель заменил устаревший порт microUSB на современный USB-С, также была прокачана автономная работа аксессуара. Тот самый момент, когда сотни слов описания не заменят тактильного ощущения.





