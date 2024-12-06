Итоги года: лучшие планшеты 2024 по версии iGuides





iPad Pro 2024 (купить / обзор)







iPad в 2024 году всё ещё является одним из самых бескомпромиссно желанных планшетов. Компания Apple это знает, поэтому выпустила новые модели iPad Pro — с 11- и 13-дюймовым OLED-экранами. Они стоят дороже большинства других планшетов, но платить есть за что: впечатляющая производительность, поддержка стилуса Apple Pencil Pro, улучшенная клавиатура Magic Keyboard, много памяти, высокая автономность, низкий вес и впечатляющие камеры с системой LiDAR, обеспечивающие возможность работы с дополненной реальностью. Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. Сегодня на очереди планшеты — их было не так много, но зато какие! Перечисленные ниже модели запомнились нам сильнее других, мы считаем их наиболее удачными и советуем присмотреться к ним.iPad в 2024 году всё ещё является одним из самых бескомпромиссно желанных планшетов. Компания Apple это знает, поэтому выпустила новые модели iPad Pro — с 11- и 13-дюймовым OLED-экранами. Они стоят дороже большинства других планшетов, но платить есть за что: впечатляющая производительность, поддержка стилуса Apple Pencil Pro, улучшенная клавиатура Magic Keyboard, много памяти, высокая автономность, низкий вес и впечатляющие камеры с системой LiDAR, обеспечивающие возможность работы с дополненной реальностью. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Свежий топовый планшет от OnePlus вполне способен заменить ноутбук в некоторых задачах. Он даже выглядит похожим, если поместить его в клавиатурный чехол. Начинка не подвела — IPS-экран диагональю 12,1 дюйма с разрешением 2120×3000 пикселей и поддержкой Dolby Vision, процессор Snapdragon 8 Gen 3, стилус Stylo 2 с 16 тысячами градаций нажатия, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 256 ГБ и аккумулятор с 67-ваттной зарядкой, рассчитанный на 12 часов просмотра видео или 6 часов игр. Для обладателей смартфонов OnePlus предусмотрено тесное взаимодействие гаджетов, в том числе зеркалирование экрана и синхронизация медиаданных.Это устройство по некоторым своим характеристикам и возможностям обходит даже свежий iPad Pro. У него OLED-экран с более высоким разрешением и частотой обновления до 144 Гц, больше памяти (12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ постоянной), более быстрое USB-соединение, тонкий металлический корпус, в комплекте есть клавиатура, а опционально можно приобрести стилус. Некоторых может смутить отсутствие Android, здесь используется операционная система HarmonyOS собственной разработки HUAWEI — она совместима с приложениями и играми для Android, но не содержит встроенных сервисов Google. Он тонкий и лёгкий, хорошо держит заряд и может использоваться для игр, просмотра видео, работы с файлами и множества других задач.Эта модель подкупает своей миниатюрностью и относительно невысокой ценой, но внутри у неё довольно серьёзная начинка, а аккумулятор способен обеспечивать приличную автономность — 10 часов или даже больше при умеренном использовании. Конечно, не обошлось без компромиссов в сравнении с более дорогими моделями iPad (проще камеры и звук, нет поддержки новых стилусов Apple, экран IPS, а не OLED), но в любом случае это очень хороший выбор.Это однозначно лучший планшет только с одной оговоркой — для фанатов бренда Pixel. Он недорогой и у него нет ничего лишнего: 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 60 Гц, процессор Tensor G2 собственной разработки Google, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ, две камеры, металлический корпус. Одно из главных преимуществ — быстрое получение новых версий Android на ближайшие несколько лет.Фанатам Samsung не стоит проходить мимо этой новинки. Планшет получился очень удачный — с ярким AMOLED-экраном диагональю 12,4 дюйма (120 Гц), топовым процессором Mediatek Dimensity 9300, 12 ГБ оперативной памяти, накопителем на 256 или 512 ГБ, двойной основной камерой с поддержкой захвата 4K-видео, быстрой 45-ваттной зарядкой, аудиосистемой из четырёх динамиков и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. В качестве аксессуаров можно приобрести клавиатурный чехол и стилус. Самое главное — этот планшет тонкий и лёгкий, при толщине 5,6 мм он весит менее 600 г, поэтому его легко брать с собой, чтобы при случае поиграть, смотреть фильмы или сериалы, рисовать, общаться по видеосвязи, листать тик-ток или посещать любимые сайты.А какие планшеты уходящего года запомнились вам больше всего? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Также приглашаем проголосовать за лучшие планшеты 2024 в нашем Telegram-канале. Ближе к концу декабря мы подведем итоги.