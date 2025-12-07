Итоги года с iGuides: выбираем лучшие полноразмерные наушники 2025



Доступные наушники (до 10 тысяч рублей)

CMF Headphone Pro (наш обзор). Хайповые беспроводные наушники от суб-бренда Nothing. Базовый вариант с чистым звуком, активным шумоподавлением и фирменным минималистичным дизайном. Акцент на соотношение цены и качества. 2025 год оказался необычно богатым на новинки в категории полноразмерных наушников. Мы выбрали наиболее удачные модели в трёх ценовых категориях и предлагаем вам проголосовать за самые лучшие из них в Telegram ( недорогие и модели среднего уровня флагманские модели )..

Наушники средней категории (от 10 до 30 тысяч рублей)

Флагманские модели (от 30 тысяч рублей и выше)

. Упрощенная и облегченная версия популярной модели H30. Комфорт для длительного ношения, неплохое шумоподавление, долгий срок работы и привычное для Anker высокое качество сборки за небольшие деньги.. Обновление популярной линейки — простые и надёжные. Без активного шумодава, но с мощным басом, феноменальной автономностью (до 70 часов) и функцией Multi-Ppoint для одновременного подключения к двум источникам звука.. Обновление хитовой модели от известного аудиобренда. Предлагает удивительно качественный гибридный шумодав и поддержку кодека LDAC для звука Hi-Res по очень демократичной цене. Отличный баланс технологий и стоимости.. Новая модель, заточенная под длительное ношение. Лёгкая конструкция с мягкими амбушюрами, 40-мм динамики с акцентом на вокал, Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением и автономность до 40 часов. Без ANC, но с пассивной шумоизоляцией. Вполне типично для Xiaomi — всё необходимое и не более того по минимальной цене.. Легенда в современном прочтении — симбиоз ретро-акустики и современных технологий. Проводные наушники с динамиками по 40 мм, ориентированные на детальный и тёплый звук. Идеальны для неторопливого домашнего прослушивания.. Улучшенная версия линейки Accentum. Основной упор — на выдающееся качество звука для своей цены, очень долгая автономность и удобство. Шумоподавление эффективное, но не топовое.. Модель, заточенная под максимальную тишину — чемпион по шумоподавлению. Несколько режимов ANC, мощный звук с хорошей детализацией, складная конструкция и продвинутый микрофон для звонков.. В первую очередь это про инновации и дизайн. Прозрачный корпус, чистый звук с возможностью тонкой настройки и интеллектуальное шумоподавление.. Беспроводная версия эталонных мониторных наушников — для профессионалов в движении. Почти идеально ровная АЧХ, прочная складная конструкция, низкая задержка звука.. Эволюция популярнейшей линейки японского бренда. Кардинально улучшенное шумоподавление, новый процессор, ещё более натуральный прозрачный режим и улучшенная эргономика. Звук стал детальнее и сбалансированнее, сохранив столь же глубокую основу, как и в предыдущих моделях.. Улучшенная версия Ultra — эталон комфорта и тишины. Новые алгоритмы шумоподавления, которые лучше адаптируются к окружающей среде, ещё более мягкие амбушюры. Фирменный комфорт и аудиосферический режим Immersive Audio для пространственного звука.. Обновление премиальной модели — звуковой люкс. Карбоновые излучатели, отделка натуральными материалами, флагманский звук с богатыми тембрами и глубоким контролируемым басом. Упор на естественное и эмоциональное звучание.. Полное переосмысление классики - скандинавский авангард и звук. Лёгкие титановые дуги, амбушюры из шерсти и кожи, 40-мм неодимовые динамики с углеродными диафрагмами для быстрого и чистого звука.Автономность увеличена до 60 часов, внедрена технология адаптивной пространственной аудиосцены с отслеживанием головы и устанвлен новейший Bluetooth-чип с поддержкой кодека aptX Lossless. Это не только наушники, но и аксессуар класса люкс с фокусом на дизайн и детализированное звучание.. Беспроводные наушники от легендарного аудиобренда. Это выбор аудиофила, который ценит нюансы, как в студии. Акустическая архитектура как у высококлассных наушников и режим USB-DAC для передачи звука без помех и потерь качества.