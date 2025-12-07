Итоги года с iGuides: выбираем лучшие полноразмерные наушники 2025

Доступные наушники (до 10 тысяч рублей)
CMF Headphone Pro (наш обзор). Хайповые беспроводные наушники от суб-бренда Nothing. Базовый вариант с чистым звуком, активным шумоподавлением и фирменным минималистичным дизайном. Акцент на соотношение цены и качества.
Anker Soundcore H30i (наш обзор). Упрощенная и облегченная версия популярной модели H30. Комфорт для длительного ношения, неплохое шумоподавление, долгий срок работы и привычное для Anker высокое качество сборки за небольшие деньги.
JBL Tune 720BT 2025. Обновление популярной линейки — простые и надёжные. Без активного шумодава, но с мощным басом, феноменальной автономностью (до 70 часов) и функцией Multi-Ppoint для одновременного подключения к двум источникам звука.
Edifier W820NB Plus 2025. Обновление хитовой модели от известного аудиобренда. Предлагает удивительно качественный гибридный шумодав и поддержку кодека LDAC для звука Hi-Res по очень демократичной цене. Отличный баланс технологий и стоимости.
Xiaomi Mi Headphone Comfort 2025. Новая модель, заточенная под длительное ношение. Лёгкая конструкция с мягкими амбушюрами, 40-мм динамики с акцентом на вокал, Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением и автономность до 40 часов. Без ANC, но с пассивной шумоизоляцией. Вполне типично для Xiaomi — всё необходимое и не более того по минимальной цене.
Наушники средней категории (от 10 до 30 тысяч рублей)
Radiotehnika TD01C (наш обзор). Легенда в современном прочтении — симбиоз ретро-акустики и современных технологий. Проводные наушники с динамиками по 40 мм, ориентированные на детальный и тёплый звук. Идеальны для неторопливого домашнего прослушивания.
Sennheiser Accentum Plus 2. Улучшенная версия линейки Accentum. Основной упор — на выдающееся качество звука для своей цены, очень долгая автономность и удобство. Шумоподавление эффективное, но не топовое.
Anker Soundcore Space One Pro (наш обзор). Модель, заточенная под максимальную тишину — чемпион по шумоподавлению. Несколько режимов ANC, мощный звук с хорошей детализацией, складная конструкция и продвинутый микрофон для звонков.
Nothing Headphone (1) (наш обзор). В первую очередь это про инновации и дизайн. Прозрачный корпус, чистый звук с возможностью тонкой настройки и интеллектуальное шумоподавление.
Audio-Technica ATH-M60x 2025. Беспроводная версия эталонных мониторных наушников — для профессионалов в движении. Почти идеально ровная АЧХ, прочная складная конструкция, низкая задержка звука.
Флагманские модели (от 30 тысяч рублей и выше)
Sony WH-1000XM6 (анонс). Эволюция популярнейшей линейки японского бренда. Кардинально улучшенное шумоподавление, новый процессор, ещё более натуральный прозрачный режим и улучшенная эргономика. Звук стал детальнее и сбалансированнее, сохранив столь же глубокую основу, как и в предыдущих моделях.
Bose QuietComfort Ultra 2 (наш обзор). Улучшенная версия Ultra — эталон комфорта и тишины. Новые алгоритмы шумоподавления, которые лучше адаптируются к окружающей среде, ещё более мягкие амбушюры. Фирменный комфорт и аудиосферический режим Immersive Audio для пространственного звука.
Bowers & Wilkins Px8 (наш обзор). Обновление премиальной модели — звуковой люкс. Карбоновые излучатели, отделка натуральными материалами, флагманский звук с богатыми тембрами и глубоким контролируемым басом. Упор на естественное и эмоциональное звучание.
Bang & Olufsen Beoplay HX (2025). Полное переосмысление классики - скандинавский авангард и звук. Лёгкие титановые дуги, амбушюры из шерсти и кожи, 40-мм неодимовые динамики с углеродными диафрагмами для быстрого и чистого звука.
Автономность увеличена до 60 часов, внедрена технология адаптивной пространственной аудиосцены с отслеживанием головы и устанвлен новейший Bluetooth-чип с поддержкой кодека aptX Lossless. Это не только наушники, но и аксессуар класса люкс с фокусом на дизайн и детализированное звучание.
Focal Bathys Wireless 2025. Беспроводные наушники от легендарного аудиобренда. Это выбор аудиофила, который ценит нюансы, как в студии. Акустическая архитектура как у высококлассных наушников и режим USB-DAC для передачи звука без помех и потерь качества.