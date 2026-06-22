Из обзоров Steam Machine: игровой ПК, который все хвалят, но почти никто не готов купить

Компания Valve совершила вторую попытку завоевать домашнее пространство игроков по всему миру. Её Steam Machine — это не очередная игровая приставка, а гибрид ПК и консоли, построенный на базе SteamOS и призванный объединить библиотеку Steam с удобством гейминга на большом экране. Первая попытка Valve в середине 2010-х годов провалилась из-за незрелости операционной системы и высоких цен партнёрские устройства, но теперь, после оглушительного успеха Steam Deck, компания решила масштабировать этот опыт.Журналисты ведущих мировых изданий несколько последних недель тестировали Steam Machine, и их вердикт оказался на удивление единодушным: это блестящий образец инженерной мысли, который портит очень весомая проблема — цена.Пожалуй, ни один обзор не обходится без похвалы внешнему виду Steam Machine. Устройство представляет собой аккуратный чёрный куб размером примерно 15×15×15 см — заметно меньше Xbox Series X и близкий по габаритам к увеличенной версии Nintendo GameCube. При весе 2,6 кг он без труда помещается на любой тумбе и почти не привлекает к себе внимания.Tom’s Hardware отмечает, что Steam Machine «выглядит скорее как мини-ПК, чем как игровой компьютер». Передняя панель крепится на магнитах и легко снимается — в комплекте с более дорогой версией идут сменные панели, включая деревянную и тканевую. Valve также обещает опубликовать файлы для 3D-печати собственных панелей, что открывает широкие возможности для кастомизации.Особого внимания заслуживает система охлаждения. Gamespot пишет: «Steam Machine очень тихая. Единственный 120-мм вентилятор сзади делает выдающуюся работу, перемещая большие объёмы воздуха почти неслышно». Digital Foundry называет устройство «практически бесшумным».Программная часть Steam Machine получает исключительно положительные отзывы. SteamOS, операционная система на базе Linux, предоставляет «возможно, самый гладкий консольный интерфейс из доступных сегодня на ПК». Журналисты отмечают быструю и плавную работу, высокую стабильность системы и удобную навигацию с помощью контроллера.Ключевым элементом успеха стал Proton — слой совместимости, который переводит Windows-игры в исполняемый на Linux код. Благодаря Proton на Steam Machine запускается подавляющее большинство игр из библиотеки Steam, даже те, у которых нет официальной Linux-версии. Как отмечает The Verge, «SteamOS обеспечивает удобство консоли, сохраняя при этом доступ к открытости ПК-экосистемы».Впрочем, есть и серьёзное ограничение: SteamOS не поддерживает игры, использующие античит-системы на уровне ядра, такие как Fortnite, Call of Duty и Battlefield 6. Это автоматически отсекает значительную часть многопользовательских хитов.Сердце Steam Machine — кастомный чип AMD: 6-ядерный процессор Zen 4 с частотой до 4,8 ГГц и графика RDNA 3 с 28 вычислительными блоками и 8 ГБ видеопамяти. По словам Valve, устройство в шесть раз мощнее Steam Deck.В реальных тестах производительность оказывается на уровне между Xbox Series S и базовой PlayStation 5. The Verge пишет: «Вы не сможете запускать самые требовательные игры с настоящим разрешении 4K — слишком быстро упрётесь в ограничения видеопамяти и графической мощности. Но частота кадров невероятно стабильная и отлично сочетается с телевизорами, поддерживающими VRR».Конкретные результаты тестов впечатляют: Indiana Jones или Returnal — 1440p на средних настройках, Forza Horizon 6 — 1440p на высоких, Cyberpunk 2077 — апскейленный 4K на высоких, Shadow of the Tomb Raider — настоящий 4K на средних.Издание Digital Foundry более сдержанно в оценках: «производительность Steam Machine сопоставима с PlayStation 5, но в некоторых играх консоли Sony сохраняют преимущество за счёт более высокой пропускной способности памяти».Именно здесь единодушие критиков сменяется единодушным разочарованием. Базовая версия Steam Machine с накопителем на 512 ГБ стоит $1049. Топовая комплектация с 2 ТБ, двумя сменными панелями и Steam Controller обойдётся уже в $1428.PC Gamer называет консоль «крупнейшей жертвой RAMpocalypse на сегодняшний день», оставляя ощущение «дорогого курьёза, а не игрового устройства для масс». Сайт IGN называет стартовую цену в $1049 «горькой пилюлей». Digital Foundry приходит к выводу: «Steam Machine не предлагает технологического прорыва и соответствует ожиданиям по уровню производительности. Устройство хвалят за дизайн, компактность и удобство использования, однако высокая стоимость делает его продуктом скорее для энтузиастов, чем для массовой аудитории».Второй по значимости недостаток — скромные 8 ГБ видеопамяти. В 2026 году это серьёзное ограничение для AAA-игр в 4K. GPU с 28 вычислительными блоками уступает даже Radeon RX 7600 (у которой 32 блока), а сниженный энергопотребление в угоду компактности дополнительно сдерживает производительность.iXBT отмечает, что Steam Machine «рассчитана на среднестатистического игрока, не на энтузиастов». В тяжёлых сценах устройство начинает «задыхаться», и даже заявленные 4K/60 FPS достижимы только с технологией масштабирования изображения FidelityFX Super Resolution и сниженными настройками детализации.Valve предусмотрела возможность замены M.2-накопителей и оперативной памяти SODIMM, однако пока неизвестно, насколько легко это сделать обычному пользователю, и не припаяны ли некоторые компоненты к материнской плате.Ещё одна проблема — моды. ПК-геймеры любят устанавливать неофициальные патчи, решейды и текстуры, которые часто распространяются в виде .exe-файлов. На SteamOS их интсталляция возможна только «через костыли».Steam Machine — это устройство, которое вызывает у рецензентов искреннее восхищение и одновременно глубокое разочарование. Все хвалят компактный дизайн, бесшумную работу и зрелую SteamOS. Но почти все признают: цена в $1049 делает консоль недоступной для массового игрока, а производительность не даёт значительного преимущества перед PlayStation 5 или Xbox Series X.Как пишет Notebookcheck, «геймеры высоко оценивают ПК от Valve — даже несмотря на то, что не хотят его покупать». На Reddit многие признают потенциальные преимущества устройства: HDMI-CEC для автоматического включения телевизора, пробуждение из режима ожидания по контроллеру, стабильная работа HDR. Но этих «мелочей» недостаточно, чтобы оправдать столь большой ценник.В конечном счёте Steam Machine остаётся нишевым продуктом — идеальным выбором для фанатов Steam, которые хотят перенести свою библиотеку в гостиную, но слишком дорогим для массового рынка. Valve создала блестящий образец инженерного искусства, но в ценовой войне с Sony и Microsoft у неё пока нет козырей.---Материал основан на публикациях Tom’s Hardware, Digital Trends, Gamespot, Digital Foundry, IGN, PC Gamer, The Verge и других изданий.