Модельный ряд Huawei P50 представят 29 июля. Такой слух появился в китайской соцсети Weibo. Это будут три смартфона: P50, P50 Pro и P50 Pro+. 

Устройства будут работать на процессоре Kirin 9000. P50 Pro и P50 Pro+ получат поддержку 5G,  P50 будет совместим только с 4G. 



Особенностью устройств будет камера, как и у предыдущих флагманов компании. По слухам, они получат ультраширокоугольный модуль с диагональю 1-1,8 дюйма. Сенсором основной камеры предположительно будет Sony IMX800 с диагональю 1 дюйм, самый большой среди смартфонов. 

Другие инсайд свидетельствуют, что смартфоны получат OLED-экраны с изогнутыми краями. Вырез под камеру будет каплевидный. 

На какой операционной системе смартфоны будут работать, не уточняется. В июне этого года Huawei представила HarmobyOS, собственную операционную систему, альтернативу Android. С ней уже представлены планшет Huawei MatePad Pro и умные часы Huawei Watch 3. Также известно, что почти 100 моделей устройств компании получат обновление с HarmonyOS 2 в Китае. Среди них смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2 и Nova 8. 


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