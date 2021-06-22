Модельный ряд Huawei P50 представят 29 июля. Такой слух появился в китайской соцсети Weibo. Это будут три смартфона: P50, P50 Pro и P50 Pro+.Устройства будут работать на процессоре Kirin 9000. P50 Pro и P50 Pro+ получат поддержку 5G, P50 будет совместим только с 4G.Особенностью устройств будет камера, как и у предыдущих флагманов компании. По слухам, они получат ультраширокоугольный модуль с диагональю 1-1,8 дюйма. Сенсором основной камеры предположительно будет Sony IMX800 с диагональю 1 дюйм, самый большой среди смартфонов.Другие инсайд свидетельствуют, что смартфоны получат OLED-экраны с изогнутыми краями. Вырез под камеру будет каплевидный.На какой операционной системе смартфоны будут работать, не уточняется. В июне этого года Huawei представила HarmobyOS, собственную операционную систему, альтернативу Android. С ней уже представлены планшет Huawei MatePad Pro и умные часы Huawei Watch 3. Также известно, что почти 100 моделей устройств компании получат обновление с HarmonyOS 2 в Китае. Среди них смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40, Mate X2 и Nova 8.