#POCOM3Pro 5G is equipped with a 48MP AI triple camera.

More cameras to capture more amazing moments.#MoreSpeedMoreEverything pic.twitter.com/6s8Ak947st — POCO (@POCOGlobal) May 16, 2021

#POCOM3Pro 5G has a 90Hz 6.5” FHD+ DotDisplay featuring DynamicSwitch that offers you a more flexible viewing experience!#MoreSpeedMoreEverything pic.twitter.com/6Fbw91Pem7 — POCO (@POCOGlobal) May 14, 2021

#POCOM3Pro 5G has a massive 5000mAh (typ) battery with 18W fast charging.

More time to do everything that you love!#MoreSpeedMoreEverything pic.twitter.com/EQS9NGLF4Q — POCO (@POCOGlobal) May 15, 2021

Make sure to watch the #POCOM3Pro 5G global launch event on May 19th at 20:00 (GMT+8)!#MoreSpeedMoreEverything and more giveaways too! Stay tuned!

https://t.co/2fmC2FByec — POCO (@POCOGlobal) May 14, 2021

В сети появились дизайн, характеристики и дата презентации POCO M3 Pro. Данные предоставила сама компания в «Твиттере». Она выпустила ряд постов с характеристиками готовящегося к показу устройства.В устройстве будет стоять тройная тыльная камера. Разрешение главного модуля должно составить 48 МП, параметры остальных двух не называются.Толщина корпуса устройства составит 8,92 мм, весить он будет 190 г.Экран получит диагональ 6,5 дюйма, разрешение Full HD+ и частоту обновления 90 Гц.Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки — 18 Вт. В смартфоне также будет стоять процессор семейства Snapdragon 700, это предфлагманские чипы с поддержкой искусственного интеллекта.Смартфон представят в среду 19 мая. Цена устройства не называется. Предположительно, это смартфон среднего класса стоимостью от 20 до 35 тысяч рублей.