Аналитики Counterpoint Research назвали топ-5 самых популярных брендов умных часов в третьем квартале 2021 года. Лидерство сохранила Apple, зато ее ближайший преследователь теперь новый.
Второе место заняла Samsung. За год доля рынка компании увеличилась с 9,9% до 14,4%. Компания вытеснила Huawei со второго аж на пятое место, доля которой уменьшилась с 13,6% аж до 5,0%.
Топ-5 самых популярных брендов умных часов в третьем квартале 2021 года:
- Apple — 21,8%
- Samsung — 14,4%
- Amazfit — 5,8%
- imoo — 5,8%
- Huawei — 5,0%
Модельный ряд Galaxy Watch 4 был представлен в августе текущего года. Он генерировал около 60% поставок смарт-часов в Северной Америке и Европе в третьем квартале 2021 года.
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