Apple — 21,8%

Samsung — 14,4%

Amazfit — 5,8%

imoo — 5,8%

Huawei — 5,0%

Аналитики Counterpoint Research назвали топ-5 самых популярных брендов умных часов в третьем квартале 2021 года. Лидерство сохранила Apple, зато ее ближайший преследователь теперь новый.Второе место заняла Samsung. За год доля рынка компании увеличилась с 9,9% до 14,4%. Компания вытеснила Huawei со второго аж на пятое место, доля которой уменьшилась с 13,6% аж до 5,0%.Топ-5 самых популярных брендов умных часов в третьем квартале 2021 года:Среди операционных систем увеличила популярность Wear OS от Google. В третьем квартале этого года ее доля составила 17%, тогда как во втором она равнялась всего 4%. Причина тому — переход Samsung Galaxy Watch c TizenOS на нее.Модельный ряд Galaxy Watch 4 был представлен в августе текущего года. Он генерировал около 60% поставок смарт-часов в Северной Америке и Европе в третьем квартале 2021 года.