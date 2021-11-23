Аналитики Counterpoint Research назвали топ-5 самых популярных брендов умных часов в третьем квартале 2021 года. Лидерство сохранила Apple, зато ее ближайший преследователь теперь новый. 

Второе место заняла Samsung. За год доля рынка компании увеличилась с 9,9% до 14,4%. Компания вытеснила Huawei со второго аж на пятое место, доля которой уменьшилась с 13,6% аж до 5,0%. 

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Топ-5 самых популярных брендов умных часов в третьем квартале 2021 года: 
  • Apple — 21,8% 
  • Samsung — 14,4% 
  • Amazfit — 5,8% 
  • imoo — 5,8% 
  • Huawei — 5,0% 
Среди операционных систем увеличила популярность Wear OS от Google. В третьем квартале этого года ее доля составила 17%, тогда как во втором она равнялась всего 4%. Причина тому — переход Samsung Galaxy Watch c TizenOS на нее. 

Модельный ряд Galaxy Watch 4 был представлен в августе текущего года. Он генерировал около 60% поставок смарт-часов в Северной Америке и Европе в третьем квартале 2021 года.


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Источник:

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