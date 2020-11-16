iPhone 12 mini

Компания Apple выпустила в продажу все четыре смартфона из линейки iPhone 12. Они пользуются большим спросом и продаются огромными тиражами (особенно самые дорогие модели 12 Pro и 12 Pro Max), поэтому нет ничего удивительного в том, что к новинкам предъявляются повышенные требования, а сообщения о любых, даже малейших проблемах тут же появляются в соцсетях.

Звук

При сопряжении с некоторыми моделями Bluetooth-наушников возникают искажения и прерывания звука, соединение иногда разрывается. Эта проблема носит программный, а не аппаратный характер и будет устранена с одним из последующих обновлений iOS.

Проводная зарядка

При использовании многопортовых зарядных адаптеров зарядка iPhone 12 останавливается после подключения других устройств. Производители рекомендуют использовать для зарядки iPhone 12 отдельный адаптер или сначала ставить на зарядку этот смартфон и лишь затем другие устройства. В уже выпущенных моделях зарядных устройств эта проблема останется, она будет устранена лишь в новых моделях, производители которых учтут особенности зарядки iPhone 12.

Чувствительность

Пользователи iPhone 12 mini жалуются на низкую чувствительность экрана при заблокированной системе, особенно если смартфон находится в защитном чехле. После разблокировки экрана проблем с его чувствительностью не наблюдается, поэтому очевидно, что это программная проблема, которую можно устранить обновлением прошивки.

Автономность в играх
Все модификации iPhone 12 показывают низкую автономность в требовательных играх. Это связано с тем, что в них установлены аккумуляторы с относительно невысокой ёмкостью — в 2-3 раза ниже, чем у устройств на базе Android. В некоторых случаях отрыв составляет два с лишним раза: 5 часов игр на iPhone 12 mini в сравнении с 10 ч 20 мин на Galaxy S20. Вероятно, всё дело в дисбалансе, ведь в новых смартфонах Apple установлены довольно большие экраны и высокопроизводительные видеочипы, создающие сильную нагрузку на аккумулятор. При использовании этих смартфонов для просмотра видео или просмотра веб-страниц автономность остаётся достаточно высокой — даже выше, чем у Android-смартфонов. Не исключено, что Apple сможет программно подкрутить производительность в играх, чем увеличит энергоэффективность и увеличит автономность.

Сообщения

Некоторые пользователи iPhone 12 не видят SMS-сообщения от друзей, а также пропускают текстовые сообщения в групповых чатах и уведомления о входящих сообщениях. Также сообщается, что не приходят SMS-сообщения, которые были отправлены с Android-устройств. Пока неясно, связана ли эта проблема конкретно с модельным рядом iPhone 12 или она затрагивает более широкий ряд устройств под управлением iOS 14.х, но большинство жалоб поступает именно от обладателей смартфонов из свежей серии.

Мерцание

При записи видео на итоговом ролике заметно медленное мерцание (пример можно посмотреть здесь). Проблема решается перезагрузкой смартфона, но спустя какое-то время проявляется снова.

Если у вас есть iPhone 12, возможно, вы заметили какие-нибудь другие проблемы? Расскажите нам о них в комментариях.


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