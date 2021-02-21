В конце прошлого года компания HARMAN представила в России беспроводные наушники JBL Club Pro+ TWS — это флагманская модель с системой активного шумоподавления. Серия Club создаётся при участии различных артистов и экспертов в области звукозаписи. Я послушал новинку в течение двух недель и теперь готов поделиться всеми деталями и подробностями.
В качестве основной функции Club Pro+ TWS компания JBL позиционирует адаптивный шумодав, который во время работы подстраивается под окружающую обстановку, отсекая ненужный шум. Функциональность устройства раскрывается по максимуму с помощью фирменного приложения для iOS или Android. Имеется поддержка ручной настройки эквалайзера, а также диджейские режимы с предустановками от Armin van Buuren и других известных артистов электронной сцены. А теперь обо всё подробнее.
Внешний вид
Зарядный футляр выполнен из пластика с матовым покрытием. Он уверено ложится в ладонь, не выскальзывает и не собирает отпечатки пальцев своей поверхностью. Материал очень плотный и приятно ощущается в руке, а также он производит впечатление довольно прочной конструкции. Что качается цвета, сам кейс и наушники доступны только в черном варианте.
На нижнем торце футляра JBL Club Pro+ TWS расположены: световой индикатор состояния, порт USB-С для зарядки и кнопка синхронизации. Верхняя откидная часть плавно открывается и закрывается с приятным щелчком. Механизм хорошо подогнан, ничего не люфтует. В целом форм-фактор зарядного кейса с вертикальной загрузкой наушников, на мой взгляд, самый удобный, поскольку он с легкостью открывается одной рукой. Крышка на магнитах держится плотно и сама по себе не приоткрывается независимо от положения. В открытом состоянии наушники в футляре держатся надежно и не вылетают, даже если перевернуть кейс вниз и потрясти.
На первый взгляд форма наушников смотрится немного причудливо, но после первой посадки JBL Club Pro+ TWS в уши всё становится на места. Форма повторяет отверстие ушной раковины, а на внешней стороне ей производитель придал немного угловатости. За счет этого решения их удобно вращать в ухе для получения оптимального расположения. На каждом наушнике размещен глянцевый логотип JBL.
Конструкция наушников ощущается довольно массивной, но несмотря на это в ушах они сидят надежно и сами по себе не просятся «на выход». На каждом из них расположены датчики приближения и индикаторы состояния. Их производитель разместил на внутренней стороне, а это означает, что в темноте ваши уши не будут подсвечиваться.
Посадка в ухе
В очередной раз мне повезло с насадками из коробки. Перебирать другие размеры амбушюр не возникло потребности. Рекомендую из-за особенности конструкции перед покупкой обязательно попробовать JBL Club Pro+ TWS с различными накладками и повертеть как следует головой.
По комплектации, в коробке вы найдете: наушники, футляр для зарядки, 3 комплекта сменных насадок, кабель USB-С и документацию.
Звук
По словам JBL, наушники оснащаются 6,8-миллиметровыми драйверами, обеспечивающими воспроизведение частотного диапазона от 10 Гц до 20 кГц. Во время первого прослушивания звучание мне показалось суховатым. По моим личным ощущениям в стандартном режиме производитель подрезал низкие частоты и середину. Послушав наушники с заводскими настройками около шести часов, я полез в эквалайзер, там перебрал все диджейские пресеты и ни один из них не удовлетворил моих индивидуальных предпочтений. Как упоминалось выше, в приложении имеется возможность ручной настройки частот — именно эта функция, как мне кажется, раскрывает звучание. В эквалайзере я поднял уровень низких и слегка увеличил средние частоты. После этих нехитрых манипуляций Club Pro+ TWS зазвучали так, как мне было нужно.
Тестировал новинку в электронных и метал-поджанрах. За последние две недели через JBL Club Pro+ я прогнал не один раз собственный плейлист Bass Test, который рекомендовал в предыдущем обзоре для прокачки низких частота, а также практически на репите подборки Got Djent и Deathcore. Последние два максимально раскрывают динамику и способность наушников передавать среднечастотную панораму.
Звучание в целом получается довольно детализированным, насыщенным с широкой сценой. В треках дорожки инструментов хорошо различаются и не сбиваются в кашу на высоком уровне громкости. Учитывая индивидуальные особенности своего слуха мне показалось, что JBL Club Pro+ TWS наилучшим образом подходят для воспроизведения электронной музыки и хип-хопа.
Собрал плейлист, который поможет по максимуму прокачать низкие частоты наушников, на случай, если вы решите послушать наушники в магазине перед покупкой. Его можно сохранить к себе и использовать для тестирования.
В качестве гарнитуры гаджет демонстрирует себя довольно хорошо. Микрофоны встроены в оба наушника. Собеседники слышат голос разборчиво независимо от обстановки. Я протестировал JBL Club Pro+ TWS на улице и в помещении на обычных звонках, а также через мессенджеры и Zoom. Во всех случаях проблем с передачей голоса, как и с его приёмом у собеседников, не возникло.
Система активного шумоподавления работает адаптивно. Наушники отлично справляются с монотонным шумом, а вот с некоторыми резкими звуками иногда возникают проблемы. Не хочу сказать, что это доставляет дискомфорт, тем не менее нужно учитывать, что шумодав на 100 процентов не избавляет от всех окружающих звуков. Например, во время прослушивания можно выхватить лязг вагонов в метро или резко набирающий скорость автомобиль.
Функциональность
Как я упоминал выше, вся функциональность JBL Club Pro+ TWS раскрывается с помощью приложения. В его главном окне отображается уровень заряда наушников и футляра, а также кнопки настроек, выбора интеллектуальных звуковых режимов и управления системой активного шумоподавления, а также меню перехода в эквалайзер.
В настройках можно настроить управление жестами с помощью сенсорных поверхностей под себя. В моем случае: на левом наушнике — контроль окружающего звука, а на правом — воспроизведения.
Настройки также позволяют выбрать время автовключения и включить автоматическое воспроизведение, эта функция ставит музыку на паузу, когда снимаешь наушники и возобновляет, когда снова надеваешь. Также имеется поддержка голосовых помощников Google Ассистент и Amazon Alexa.
Функция «Определить наилучшую посадку» помогает определиться с наилучшим положением наушников в ушном канале. Это необходимо для наиболее эффективной работы системы активного шумоподавления.
Производитель не забыл про возможность поиска. Это может быть полезно, когда снял наушники и не убрал в футляр. После активации поиска они начинают издавать высокий звук, с помощью которого их легко обнаружить.
В разделе управления окружающим звуков доступны четыре опции: шумоподавление, ambient aware, отключение шумодава и TalkThru. Если с первой функцией всё понятно, то об остальных двух стоит рассказать. Ambient aware — пропускает окружающий шум, а TalkThru позволяет общаться с собеседниками, не снимая наушников.
Меню Stage+ представлено двумя разделами. В первом расположены диджейские режимы — предустановки от различных музыкантов, а во втором ручная настройка эквалайзера.
Автономность
Наушники оснащаются аккумуляторами с ёмкостью 55 мАч, а в зарядном кейсе батарея на 660 мАч. В среднем полноценного заряда мне хватало примерно на 5 часов воспроизведения со включенной системой активного шумоподавления. Этот показатель немного варьировался в большую сторону в зависимости от обстановки. В помещении JBL Club Pro+ TWS могут проработать и чуть дольше. В футляре наушники от 0 до 100 процентов заряжаются примерно за 1 час +/- 10 минут, а на полную зарядку самого кейса у меня уходило 1 час 40 минут — 2 часа, в зависимости от используемого адаптера питания.
Мнение
Стоимость JBL Club Pro+ TWS составляет 12 990 рублей. Таким образом они становятся конкурентами для Samsung Galaxy Buds Pro и Huawei FreeBuds Pro. На стороне Club Pro+ более выгодный ценник и репутация бренда, который успел зарекомендовать себя своим фирменным звучанием. Я протестировал новинку вместе с iPhone и Samsung Galaxy S20 Ultra. Оба случая показали, что наушники звучат одинаково и не урезаны с точки зрения функциональности в зависимости от платформы. Из основных достоинств отдельно отмечу: возможность ручной настройки эквалайзера, прочный кейс, автономность и знакомое всем фанатам JBL звучание.
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В качестве основной функции Club Pro+ TWS компания JBL позиционирует адаптивный шумодав, который во время работы подстраивается под окружающую обстановку, отсекая ненужный шум. Функциональность устройства раскрывается по максимуму с помощью фирменного приложения для iOS или Android. Имеется поддержка ручной настройки эквалайзера, а также диджейские режимы с предустановками от Armin van Buuren и других известных артистов электронной сцены. А теперь обо всё подробнее.
Внешний вид
Зарядный футляр выполнен из пластика с матовым покрытием. Он уверено ложится в ладонь, не выскальзывает и не собирает отпечатки пальцев своей поверхностью. Материал очень плотный и приятно ощущается в руке, а также он производит впечатление довольно прочной конструкции. Что качается цвета, сам кейс и наушники доступны только в черном варианте.
На нижнем торце футляра JBL Club Pro+ TWS расположены: световой индикатор состояния, порт USB-С для зарядки и кнопка синхронизации. Верхняя откидная часть плавно открывается и закрывается с приятным щелчком. Механизм хорошо подогнан, ничего не люфтует. В целом форм-фактор зарядного кейса с вертикальной загрузкой наушников, на мой взгляд, самый удобный, поскольку он с легкостью открывается одной рукой. Крышка на магнитах держится плотно и сама по себе не приоткрывается независимо от положения. В открытом состоянии наушники в футляре держатся надежно и не вылетают, даже если перевернуть кейс вниз и потрясти.
На первый взгляд форма наушников смотрится немного причудливо, но после первой посадки JBL Club Pro+ TWS в уши всё становится на места. Форма повторяет отверстие ушной раковины, а на внешней стороне ей производитель придал немного угловатости. За счет этого решения их удобно вращать в ухе для получения оптимального расположения. На каждом наушнике размещен глянцевый логотип JBL.
Конструкция наушников ощущается довольно массивной, но несмотря на это в ушах они сидят надежно и сами по себе не просятся «на выход». На каждом из них расположены датчики приближения и индикаторы состояния. Их производитель разместил на внутренней стороне, а это означает, что в темноте ваши уши не будут подсвечиваться.
Посадка в ухе
В очередной раз мне повезло с насадками из коробки. Перебирать другие размеры амбушюр не возникло потребности. Рекомендую из-за особенности конструкции перед покупкой обязательно попробовать JBL Club Pro+ TWS с различными накладками и повертеть как следует головой.
По комплектации, в коробке вы найдете: наушники, футляр для зарядки, 3 комплекта сменных насадок, кабель USB-С и документацию.
Звук
По словам JBL, наушники оснащаются 6,8-миллиметровыми драйверами, обеспечивающими воспроизведение частотного диапазона от 10 Гц до 20 кГц. Во время первого прослушивания звучание мне показалось суховатым. По моим личным ощущениям в стандартном режиме производитель подрезал низкие частоты и середину. Послушав наушники с заводскими настройками около шести часов, я полез в эквалайзер, там перебрал все диджейские пресеты и ни один из них не удовлетворил моих индивидуальных предпочтений. Как упоминалось выше, в приложении имеется возможность ручной настройки частот — именно эта функция, как мне кажется, раскрывает звучание. В эквалайзере я поднял уровень низких и слегка увеличил средние частоты. После этих нехитрых манипуляций Club Pro+ TWS зазвучали так, как мне было нужно.
Тестировал новинку в электронных и метал-поджанрах. За последние две недели через JBL Club Pro+ я прогнал не один раз собственный плейлист Bass Test, который рекомендовал в предыдущем обзоре для прокачки низких частота, а также практически на репите подборки Got Djent и Deathcore. Последние два максимально раскрывают динамику и способность наушников передавать среднечастотную панораму.
Звучание в целом получается довольно детализированным, насыщенным с широкой сценой. В треках дорожки инструментов хорошо различаются и не сбиваются в кашу на высоком уровне громкости. Учитывая индивидуальные особенности своего слуха мне показалось, что JBL Club Pro+ TWS наилучшим образом подходят для воспроизведения электронной музыки и хип-хопа.
Собрал плейлист, который поможет по максимуму прокачать низкие частоты наушников, на случай, если вы решите послушать наушники в магазине перед покупкой. Его можно сохранить к себе и использовать для тестирования.
В качестве гарнитуры гаджет демонстрирует себя довольно хорошо. Микрофоны встроены в оба наушника. Собеседники слышат голос разборчиво независимо от обстановки. Я протестировал JBL Club Pro+ TWS на улице и в помещении на обычных звонках, а также через мессенджеры и Zoom. Во всех случаях проблем с передачей голоса, как и с его приёмом у собеседников, не возникло.
Система активного шумоподавления работает адаптивно. Наушники отлично справляются с монотонным шумом, а вот с некоторыми резкими звуками иногда возникают проблемы. Не хочу сказать, что это доставляет дискомфорт, тем не менее нужно учитывать, что шумодав на 100 процентов не избавляет от всех окружающих звуков. Например, во время прослушивания можно выхватить лязг вагонов в метро или резко набирающий скорость автомобиль.
Функциональность
Как я упоминал выше, вся функциональность JBL Club Pro+ TWS раскрывается с помощью приложения. В его главном окне отображается уровень заряда наушников и футляра, а также кнопки настроек, выбора интеллектуальных звуковых режимов и управления системой активного шумоподавления, а также меню перехода в эквалайзер.
В настройках можно настроить управление жестами с помощью сенсорных поверхностей под себя. В моем случае: на левом наушнике — контроль окружающего звука, а на правом — воспроизведения.
Настройки также позволяют выбрать время автовключения и включить автоматическое воспроизведение, эта функция ставит музыку на паузу, когда снимаешь наушники и возобновляет, когда снова надеваешь. Также имеется поддержка голосовых помощников Google Ассистент и Amazon Alexa.
Функция «Определить наилучшую посадку» помогает определиться с наилучшим положением наушников в ушном канале. Это необходимо для наиболее эффективной работы системы активного шумоподавления.
Производитель не забыл про возможность поиска. Это может быть полезно, когда снял наушники и не убрал в футляр. После активации поиска они начинают издавать высокий звук, с помощью которого их легко обнаружить.
В разделе управления окружающим звуков доступны четыре опции: шумоподавление, ambient aware, отключение шумодава и TalkThru. Если с первой функцией всё понятно, то об остальных двух стоит рассказать. Ambient aware — пропускает окружающий шум, а TalkThru позволяет общаться с собеседниками, не снимая наушников.
Меню Stage+ представлено двумя разделами. В первом расположены диджейские режимы — предустановки от различных музыкантов, а во втором ручная настройка эквалайзера.
Автономность
Наушники оснащаются аккумуляторами с ёмкостью 55 мАч, а в зарядном кейсе батарея на 660 мАч. В среднем полноценного заряда мне хватало примерно на 5 часов воспроизведения со включенной системой активного шумоподавления. Этот показатель немного варьировался в большую сторону в зависимости от обстановки. В помещении JBL Club Pro+ TWS могут проработать и чуть дольше. В футляре наушники от 0 до 100 процентов заряжаются примерно за 1 час +/- 10 минут, а на полную зарядку самого кейса у меня уходило 1 час 40 минут — 2 часа, в зависимости от используемого адаптера питания.
Мнение
Стоимость JBL Club Pro+ TWS составляет 12 990 рублей. Таким образом они становятся конкурентами для Samsung Galaxy Buds Pro и Huawei FreeBuds Pro. На стороне Club Pro+ более выгодный ценник и репутация бренда, который успел зарекомендовать себя своим фирменным звучанием. Я протестировал новинку вместе с iPhone и Samsung Galaxy S20 Ultra. Оба случая показали, что наушники звучат одинаково и не урезаны с точки зрения функциональности в зависимости от платформы. Из основных достоинств отдельно отмечу: возможность ручной настройки эквалайзера, прочный кейс, автономность и знакомое всем фанатам JBL звучание.
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