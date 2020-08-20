



















Компания HARMAN совместно с российским лейблом Black Star представила специальную серию колонок JBL BS, в которую вошли модели Flip BS и Clip BS, выполненные в эксклюзивном дизайне.Бренды также объявили о старте кампании «Громкий по природе» — серии активностей и специальных акций, которые поддержат артисты лейбла Black Star и амбассадоры JBL. Участников ждут призы, подарочные сертификаты и событий, а также главный приз — 2 билета на поездку в Лондон и посещение Harman Experience Center.Портативная колонка JBL Clip BS обладает встроенным прорезиненным карабином и защитой по стандарту IPX7 для самых смелых приключений. Аккумулятор рассчитан на 10 часов воспроизведения музыки. Встроенный микрофон с системой шумо- и эхоподавления позволяет использовать колонку в качестве спикерфона и оставаться на связи, не доставая телефон из кармана.Акустическая система JBL Flip BS получила динамик с выходной мощностью 20 Вт в форме суперэллипса. Она защищена от воды по стандарту IPX7 и выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 1 метра, а аккумулятора емкостью 4 800 мАч хватит ей примерно на 12 часов работы. Модель поддерживает воспроизведение контента с двух устройств по Bluetooth, а технология Partyboost может соединить неограниченное количество устройств с этой функцией в одну цепочку или создать стереопару. Благодаря своей форме и размерам колонка может размещаться в держателе для бутылки на велосипеде.Специальные версии колонок будут доступны по всей России в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо». Покупатели будут получать в комплекте с колонками подарки от Black Star: футболки, сертификаты на покупку билетов и т. п., а также смогут зарегистрироваться и поучаствовать в конкурсах на сайте громкийпоприроде.рф. Рекомендованные розничные цены — 7 490 рублей за JBL Flip BS и 3 490 рублей за Clip BS.