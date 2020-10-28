Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, представила в России пополнение линейки громких портативных акустических систем — JBL PartyBox 310. Модель обладает мощным басом, фирменным звучанием JBL и яркой разноцветной подсветкой, а также оснащена колесиками и ручкой для удобной перевозки.
JBL PartyBox 310 обеспечивает до 240 Вт звука в традициях бренда JBL с раскатистыми басами и световыми эффектами, которые подстраиваются в такт к музыке. Предусмотрена и подсветка панели управления — чтобы можно было контролировать плейлист в тёмное время суток. Корпус защищен от влаги по стандарту IPX4, чтобы ни дождь, ни брызги из бассейна не стали помехой.
JBL PartyBox 310 можно объединить в стереопару без проводов с такой же колонкой PartyBox по протоколу TWS (True Wireless Stereo). Для проводного соединения предусмотрен RCA-выход. Чтобы охватить звуком большое пространство, колонки можно расположить на акустические стойки — специальное отверстие-стакан предусмотрено в конструкции.
Рекомендованная розничная цена в России составит 31 990 рублей. Приобрести новинки можно в фирменном магазине Harman.club.
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Как дед :)