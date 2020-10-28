JBL PartyBox 310

Harman, дочерняя компания Samsung Electronics, представила в России пополнение линейки громких портативных акустических систем — JBL PartyBox 310. Модель обладает мощным басом, фирменным звучанием JBL и яркой разноцветной подсветкой, а также оснащена колесиками и ручкой для удобной перевозки.

JBL PartyBox 310 обеспечивает до 240 Вт звука в традициях бренда JBL с раскатистыми басами и световыми эффектами, которые подстраиваются в такт к музыке. Предусмотрена и подсветка панели управления — чтобы можно было контролировать плейлист в тёмное время суток. Корпус защищен от влаги по стандарту IPX4, чтобы ни дождь, ни брызги из бассейна не стали помехой. 

JBL PartyBox 310 можно объединить в стереопару без проводов с такой же колонкой PartyBox по протоколу TWS (True Wireless Stereo). Для проводного соединения предусмотрен RCA-выход. Чтобы охватить звуком большое пространство, колонки можно расположить на акустические стойки — специальное отверстие-стакан предусмотрено в конструкции.

К JBL PartyBox 310 можно подключить гитару и микрофон через входы TRS диаметром 6,3 мм. Для тех, кто любит попеть в караоке или зачитать хип-хоп под минус, предусмотрен вокальный процессор эффектов. Музыкальное сопровождение можно транслировать с мобильных устройств по Bluetooth или подключив в USB-порт флэш-накопитель. Управлять всеми функциями акустической системы, от воспроизведения и светового шоу, до вокальных эффектов и усиления басов PartyBoost, можно через приложение JBL PartyBox, доступное на iOS и Android. 
Встроенный в JBL PartyBox 310 аккумулятор рассчитан на 18 часов беспрерывной работы. Для простоты транспортировки колонки предусмотрены колесики с плавным ходом и складная ручка для перевозки. Позднее ожидается выпуск микрофона, созданного специально для работы с линейкой JBL PartyBox. 

Рекомендованная розничная цена в России составит 31 990 рублей. Приобрести новинки можно в фирменном магазине Harman.club.


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