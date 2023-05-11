JBL представила обновлённые колонки Boombox 3 и Charge 5 с поддержкой AirPlay и Chromecast. Больше никаких задержек звука

Фархад
Charge 5

Популярный производитель аудиотехники JBL выпустил обновлённые версии беспроводных колонок JBL Boombox 3 и JBL Charge 5 с поддержкой подключения по Wi-Fi. Это обеспечивает поддержку трансляции Apple AirPlay и Google Chromecast, а также снижает задержку при передаче контента с мобильных устройств.

Одним из ключевых плюсов новинок стала поддержка HD-аудио с воспроизведением в 24 бит/96 кГц. Наличие Wi-Fi увеличивает радиус приёма с подключённых устройств. Обе колонки также поддерживают подключение по Bluetooth 5.3 и автоматическую настройку для оптимизации звука.

Boombox 3

JBL Boombox 3 (Wi-Fi) оснащена пятью динамиками — сабвуфером, двумя твитерами и двумя среднечастотными колонками. Гаджет поддерживает Dolby Atmos и обеспечивает до 24 часов воспроизведения без подзарядки. JBL Charge 5 (Wi-Fi) получила два пассивных излучателя, твитер и драйвер с длинным ходом. Динамик может работать до 20 часов без подзарядки. 

Обе модели можно использовать в качестве пауэрбанков для зарядки смартфонов.

Wi-Fi

Цены на JBL Boombox 3 (Wi-Fi) в Европе стартуют с 599 евро, а JBL Charge 5 (Wi-Fi) — с 249 евро.
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Источник:
JBL
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