

























Бренд JBL представил в России беспроводную колонку Xtreme 3. Она сохранила форм-фактор линейки Xtreme, получила водонепроницаемый корпус и звучит громче, чем модели двух предыдущих поколений.Корпус Xtreme 3 отделан износостойкой тканью и защищен от воды и пыли по стандарту IP67, а на нижнюю грань и торцы установлены прорезиненные накладки для сцепления с поверхностью. Для удобства транспортировки предусмотрен наплечный ремень со встроенной открывалкой для бутылок.Новинка получила полностью переработанную аудиосхему и стала мощнее предшественницы примерно в два раза. За звук здесь отвечают два 70-мм низкочастотных динамика и два 20-мм твиттера общей мощностью 100 Вт. Пассивные излучатели, расположенные с торцов устройства, усиливают басы.JBL Xtreme 3 подключается к источникам звука по Bluetooth, поддерживается одновременное соединение с двумя устройствами (звук воспроизводится с последнего, подавшего сигнал). Технология JBL PartyBoost позволяет объединить в одну сеть неограниченное количество акустических систем JBL, поддерживающих такую возможность.Более энергоэффективная версия Bluetooth 5.1 позволила сохранить время автономной работы на уровне с предыдущими моделями — заряда аккумулятора хватит до 15 часов воспроизведения. Для подзарядки мобильных устройств в JBL Xtreme 3 предусмотрены порты USB Type-A и USB Type-C.





JBL Xtreme 3 представлена в трёх вариантах цветового исполнения: синем, черном и камуфляжном. Приобрести новинку по цене 17 990 рублей можно в фирменном магазине Harman.club.







